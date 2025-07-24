又加碼？川普稱對等關稅「直接簡單」 稅率範圍「15%至50%」

美國總統川普23日表示，在他設定的8月1日生效日期之前，對等關稅的稅率不會低於15%，表明加徵稅率的最低門檻正在上調。

彭博資訊報導，川普在華府舉行的AI高峰會上表示：「我們將實施一個直接、簡單的關稅，範圍介於15%到50%之間。」並表示有幾個國家的稅率將設為50%，「因為我們與那些國家的關係並不太好」。

川普還表示，他將「對某些國家實施非常非常簡單的關稅」，因為有太多國家，「你不可能跟每一個都談判協議。」並表示與歐盟的談判「是認真的」。

他說：「如果他們同意對美國企業開放歐盟市場，那我們會讓他們支付較低的關稅。」

川普本月稍早曾表示，將有超過150個國家將收到關稅通知信，內文包括「可能是10%或15%的關稅，我們還沒決定。」商務部長盧特尼克20日在接受CBS新聞採訪時則指出，包括「拉丁美洲國家、加勒比海國家與非洲的許多國家」等規模較小的國家，將適用10%的基準關稅。

川普4月首次宣布對等關稅時，對幾乎所有國家徵收10%的基準關稅。