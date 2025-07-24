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美中下周第3輪貿易談判 美財長：美國不願與中國脫鉤

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，將於8月12日到期；美國談判代表預計下周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，預料將延長寬限期限。（路透）
美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，將於8月12日到期；美國談判代表預計下周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，預料將延長寬限期限。（路透）

美國貿易談判代表擬下周與中國大陸代表在瑞典會面，美國財政部長貝森特表示，雙方會談到採購協議；商務部長盧特尼克則說，美方希望中國進一步開放市場，讓美國可以出口更多商品到中國，預料雙方會討論到市場開放的紅線。

美中關稅戰於5月中旬休戰，雙方在日內瓦同意90天寬限期，將於8月12日到期；美國談判代表預計下周與中方代表在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）展開第3輪高層會談，預料將延長寬限期限。

貝森特23日接受彭博訪問時表示，他認為寬限期可以再延長90天，並表示，好消息是美中談判回到軌道上，能夠定期會面；貝森特說，美國不希望與中國脫鉤，只希望去風險化部分供應鏈。

針對美中可能在下周談判的內容，貝森特說，美國現在與中國的關係非常好，可以進入更重要的討論。

貝森特指出，美國總統川普希望精密製造業能夠回到美國生產製造，讓美國經濟更傾向製造業；貝森特說，中國現在非常不平衡，占全球30%的生產製造，「這無法持續下去」；貝森特說，美國相信中國應該走向消費經濟。

貝森特說，如果中國願意這樣做，美國會與中國相輔相成；他也表示，兩國有很多議題可以討論，包括安全議題。

貝森特指出，採購協議是解決美中貿易不平衡的另外一個方法，他表示，雙方將討論到採購協議，尤其是雞蛋。

貝森特說，中國在川普第一任期時同意採購協議，也在川普第一任期的尾聲遵守該協議，但拜登政府上任後，沒有執行那項協議；貝森特說，美國現在既往不咎、將看向未來，認為兩國可以達成非常有趣的採購協議；貝森特也說，川普對美國農民盡心盡力。

貝森特說，雙方下周也可能談到富國銀行（Wells Fargo）高管被禁止離境中國，以及美國商務部員工被限制離境等。

盧特尼克受訪時則表示，美中希望持續貿易，但中國不會出售超音速飛彈給美國，美國也不會把最先進的晶片賣給中國，因為雙方具有競爭關係，所以美中會討論出一條紅線，協調哪些產品在紅線之上、哪些產品在紅線之下。

盧特尼克說，美國希望討論如何在紅線之下進一步開放中國市場，讓美國出口更多產品到中國。

盧特尼克也提到H20晶片，指該晶片現在是第四先進的晶片，而川普已經決定，只要中國履行美中之間的協議，出口包括磁鐵在內的稀土礦產給美國製造商，中國就可以購買H20晶片。

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