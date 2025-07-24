達成協議很心酸？日本擬買美國能源、軍備和100架波音飛機
美國和日本達成貿易協議，美國白宮23日公布「事實清單」說明，指日本投資的5500億美元將導向美國戰略產業，日本也承諾增購美國米和農產品，並承諾購買100架波音飛機，以及增加對美軍購。
美國總統川普22日晚間宣布美日達成貿易協議，指日本除了對美國開放市場以外，也承諾投資美國5500億美元；日本因此獲得15%的對等關稅稅率。
白宮23日指出，在川普的導引之下，5500億美元將投入振興美國的戰略產業，包括能源基礎建設和生產、半導體製造和研究、關鍵礦產的採集、處理和精練、藥品生產，以及商業和國防造船業。
此外，白宮指出，日本承諾立即增加75%的美國米進口，並購賣80億美元的農產品，包括玉米、大豆、肥料、生物乙醇和永續航空燃料。
在能源方面，日本承諾擴大進口美國能源，並針對阿拉斯加天然氣與美國討論出新的承購協議。
白宮指出，日本並承諾購買美製飛機，包括同意購買100架波音飛機，同時擴大對美軍購；日本也將取消對美國汽車和卡車的限制；美國汽車標準也將首次被日本正式認可。
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