美日貿易協議　白宮：日本將對美投資半導體關鍵礦產

美國總統川普宣布美日達成貿易協議後，白宮發言人李威特今天表示，根據協議，日本將支付美國15%關稅，日本承諾將對美投資5500億美元，用於能源、半導體、關鍵礦產等重要產業；她也說，還有很多協議正在洽談中。

川普（Donald Trump）昨天宣布，美國和日本完成一項龐大協議，據他指示，日本將對美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），美國將獲得其中90%的利潤，日本還將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。而日本輸美商品將被課徵15%的對等關稅，比川普先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天下午在記者會上表示，川普昨天提到和菲律賓、印尼及日本達成重大貿易協議。川普政府的貿易團隊一直和各國進行談判與討論，現在已公布其中3個國家，「還有很多正在進行中」。

她表示，根據美日協議，日本將支付美國15%的關稅，日本汽車與汽車零件輸美關稅也降至15%。川普也成功讓日本承諾對美投資5500億美元，振興美國產業，將由川普指揮運用，投入能源、半導體、關鍵礦產、製藥及造船等重要產業。

李威特還說，川普和日方協商後，投資金額由原先4000億美元拉高至5500億美元。

根據白宮發布的事實清單，根據協議，日本將對美採購100架波音飛機、80億美元的農產品及其他商品，並將美國米購買量提高75%。

川普本月稍早向20多個貿易夥伴發出關稅信函，其中包括發給日本首相石破茂的信函，通知預計8月1日起，對日本輸美商品課徵的關稅從4月提出的24%，進一步提高至25%。不過，經雙方談判後，美國將對日本徵收的關稅降至15%。

川普昨天也宣布，美菲「完成貿易協議」，菲律賓將對美國開放市場並實施零關稅，而美國將對菲國進口商品課徵19%的關稅，比川普先前在關稅函揚言課徵的20%稅率低了1個百分點。

此外，白宮昨天表示，美國與印尼達成的貿易協議將放寬印尼對美國的關鍵礦產出口限制。這項協議是川普在上週率先宣布，美國揚言對印尼銷美商品課徵的關稅，從32%降低至19%。

根據白宮先前公布的對等關稅表，對台灣的稅率為32%。台灣持續和美國談判，全力爭取降低稅率。