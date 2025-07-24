日承諾5500億美元 美財長：美國將用來投資戰略產業

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。(美聯社)
美國財政部長貝森特。(美聯社)

美日達成貿易協議，日本同意投資美國5500億美元，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱，美國有權選擇投資的項目，並分享90%的利潤；白宮指出，該基金會導向美國戰略產業，包括能源、藥品、半導體、造船業和關鍵礦產。

貝森特說，日本之所以能取得15%的關稅，就是因為他們提出這項創新的方案，也指出，日本出口到美國的汽車關稅也調降至15%，但貝森特不願認定15%的關稅稅率是新的底線。

美國總統川普22日晚間宣布美日達成貿易協議，指日本除了對美國開放市場以外，也承諾投資美國5500億美元。

貝森特23日接受彭博訪問，他表示，日本日前舉行參議院選舉之後，就準備好要與美國談判；貝森特指出，日本不但獲得15％的對等關稅稅率，也獲得15%的汽車關稅。

貝森特表示，日方提出日美夥伴關係，由日本提供基金，讓美國可以投資重大項目，這也是為什麼日本可以獲得15%的關稅；貝森特也說，5500億美元是全新的投資資金，不是既有的資金。

貝森特說，美國將會利用這筆基金來投資戰略產業，以達到去風險化的目標，包括藥品、半導體等。

至於川普政府會不會在此之後調降進口汽車關稅，貝森特說，「我們會再看看」。

關稅 川普

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