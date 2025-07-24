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金融時報：美歐接近達成關稅協議 稅率15%
英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟（EU）與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似於美國總統川普本週與日本敲定的協議。
3名知情人士告訴「金融時報」（FinancialTimes），歐盟當局可能同意所謂的對等關稅，以避免川普（Donald Trump）威脅祭出的關稅，他揚言自8月1日起調升對歐盟關稅至30%。
一名歐盟外交官指稱：「多數成員國都在忍氣吞聲，可能會接受這項協議。」
上述消息人士表示，雙方將免除部分產品的關稅，包括飛機、烈酒與醫療器材。
其中兩位消息人士指出，美國與日本談妥的協議迫使歐盟當局勉強接受較高的對等關稅稅率，以避免引發一場破壞性的貿易戰。
據報導，如果川普試圖進一步施壓，或落實他的威脅從8月起將對等關稅提高至30%，歐盟仍可能採取報復行動。
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