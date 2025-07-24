聽新聞
0:00 / 0:00

金融時報：美歐接近達成關稅協議 稅率15%

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
英國《金融時報》報導，歐盟與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似美日協議。 路透
英國《金融時報》報導，歐盟與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似美日協議。 路透

英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟（EU）與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似於美國總統川普本週與日本敲定的協議。

3名知情人士告訴「金融時報」（FinancialTimes），歐盟當局可能同意所謂的對等關稅，以避免川普（Donald Trump）威脅祭出的關稅，他揚言自8月1日起調升對歐盟關稅至30%。

一名歐盟外交官指稱：「多數成員國都在忍氣吞聲，可能會接受這項協議。」

上述消息人士表示，雙方將免除部分產品的關稅，包括飛機、烈酒與醫療器材。

其中兩位消息人士指出，美國與日本談妥的協議迫使歐盟當局勉強接受較高的對等關稅稅率，以避免引發一場破壞性的貿易戰。

據報導，如果川普試圖進一步施壓，或落實他的威脅從8月起將對等關稅提高至30%，歐盟仍可能採取報復行動。

關稅 川普

延伸閱讀

關鍵轉折／美讓步汽車關稅 日擴大採購美國米、百架波音飛機 提出創新融資安排

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

因應川普關稅大刀… 巴西將在中設稅務辦 深化關係

相關新聞

日輸美關稅降至15% 菲律賓稅率19%

美國總統川普廿二日宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，為亞洲最低，日本承諾...

關鍵轉折／美讓步汽車關稅 日擴大採購美國米、百架波音飛機 提出創新融資安排

日本與美國的貿易談判先前持續卡關，兩國對汽車與汽車零組件關稅與農產品進口等關鍵議題爭執不下，美國總統川普最後些許讓步，承...

學者吳大任：對日本15％關稅 應是亞洲各國下限

美國總統川普宣布日本對等關稅稅率從百分之廿五降至百分之十五，中央大學經濟系教授吳大任昨說，百分之十五應是亞洲各國的下限，...

貝森特：美中關稅休兵可能再延90天 將赴瑞典會何立峰

中國大陸商務部昨日宣布，經中美雙方商定，中共政治局委員、國務院副總理何立峰將於七月廿七日至卅日赴瑞典與美方舉行經貿會談，繼續就「彼此關心的經貿問題」開展磋商。

川普會見菲總統：習近平邀我訪中 菲國已回到我們這邊

美國總統川普廿二日在白宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示中國國家主席習近平先前已經邀請他訪問中國，他可能在不久的將來訪中。

金融時報：美歐接近達成關稅協議 稅率15%

英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟（EU）與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似於美國總統川普本週...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。