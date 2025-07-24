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「日美已達協議」 石破茂駁辭職傳聞

聯合報／ 編譯盧思綸高詣軒／綜合報導
日本首相石破茂。 （法新社）
日本首相石破茂。 （法新社）

日本首相石破茂廿三日下午與自民黨最高顧問麻生太郎、副總裁菅義偉及前首相岸田文雄會談，會後石破在該黨總部受訪時，否認外傳他將辭職的消息，重申他有意續任，理由是為了加速處理當前政策課題，不能讓國政空轉。

日本每日新聞廿三日稍早報導，石破已向身邊人士表示，將依據自民黨預計八月底公布的參議院選舉總結，在同月底前宣布辭職；該報導還說，石破會在與麻生等前首相的會談討論去留。另據共同社廿三日報導，幾名國會議員說，廿日參院敗選後石破請辭已被視定局，他將在八月下旬對去留做決斷。

但日本放送協會（ＮＨＫ）和富士新聞網報導，石破在前述會談後強調，「關於我的去留，會議中完全沒討論。儘管部分媒體報導此事，但我從未做過那樣的發言」。

石破說，日美已達成協議，但日本對美出口品項超過四千項，對所涉及的企業是極重大問題；要確保協議內容確實執行，妥善回應非常關鍵。他說，負責談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正廿四日返國後，將聽取赤澤的報告。

據悉石破在會中說明決定續任的真正理由，並表示八月將由黨內對參院選舉失利的原因進行檢討，他並與三位前首相就未來政權運營方向交換意見。

但自民黨在參院選舉落敗後，黨內已有多名中堅、年輕議員與地方黨部紛紛要求石破辭職或撤換黨高層。共同社報導，自民黨青年局廿三日與地方組織（黨部）青年局幹部等人召開全國線上會議；鑑於參院選舉大敗，與會者相繼要求石破立即下台，還要求更換領導層陣容。

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