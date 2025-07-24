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貝森特：美中關稅休兵可能再延90天 將赴瑞典會何立峰

聯合報／ 記者林宸誼、編譯高詣軒／綜合報導
美國財政部長貝森特。 （路透）
美國財政部長貝森特。 （路透）

中國大陸商務部昨日宣布，經中美雙方商定，中共政治局委員、國務院副總理何立峰將於七月廿七日至卅日赴瑞典與美方舉行經貿會談，繼續就「彼此關心的經貿問題」開展磋商。

針對中美新一輪經貿會談，大陸商務部指出，中美雙方將按照兩國元首六月五日通話重要共識，發揮好中美經貿磋商機制作用，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，繼續就彼此關心的經貿問題開展磋商。

在中方宣布前，美國財政部長貝森特廿二日表示，他將於本月廿八至廿九日在瑞典斯德哥爾摩與大陸的對口官員會晤，進行第三輪貿易談判。他也透露，兩國新一輪談判將觸及更廣泛議題，包括北京持續向俄羅斯與伊朗採購「受制裁」的石油。

法新社則報導，美國財政部長貝森特廿三日對彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從八月十二日再往後延九十天。

貝森特和中國國務院副總理何立峰預定廿八至廿九日在瑞典會晤。貝森特說，即將舉行的會談很可能從稀土、出口管制等問題，進一步觸及「更廣大的討論」。

被問到八月十二日的關稅休兵期限，貝森特對延長期限態度開放，「我想我們可以往後延，可能增加九十天」。他說，雙方都已緩和局勢，認為美中可進入非常好的定期會晤節奏。

被問到美國總統川普和中國國家主席習近平的潛在會晤，貝森特對此僅說，不預期在九月前有任何事發生。

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