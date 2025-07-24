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川普會見菲總統：習近平邀我訪中 菲國已回到我們這邊

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／綜合報導
美國總統川普（左）廿二日在白宮西廂門口迎接菲律賓總統馬可仕（右）到訪，當天宣布美菲完成關稅貿易協議。（法新社）
美國總統川普（左）廿二日在白宮西廂門口迎接菲律賓總統馬可仕（右）到訪，當天宣布美菲完成關稅貿易協議。（法新社）

美國總統川普廿二日在白宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示中國國家主席習近平先前已經邀請他訪問中國，他可能在不久的將來訪中。

為紀念抗戰及二戰結束八十周年，大陸即將在九月三日舉行閱兵典禮。路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫已確認普亭將應邀出席，但表示不確定川普是否同樣計畫出席。俄方表明，若川普也在北京，不排除雙方領袖會面。

川普沒有正面回答是否出席中國大陸九月的閱兵典禮，表示時間點沒有那麼快，但也不會太遠。

川普說，他被很多人邀訪，會很快做出決定。川普表示，他不介意菲律賓與中國互動良好，因為美國現在也與中國有好的互動，雙方有很好的關係，他不介意菲律賓與中國有接觸；川普並以磁鐵為例，指中國現在出口到美國的磁鐵量破紀錄。

川普說，菲律賓前總統杜特蒂非常親中，認為菲律賓可以與中國互動，也應該與中國互動，但親中恐怕對菲律賓不利，現在菲國已「回到我們這邊」。

媒體詢問，美國將飛彈部署在菲律賓，是否可能被中國認為是挑釁行為？馬可仕說，這是菲律賓軍隊現代化的一環，也是對南海情勢的回應；馬可仕也說，正如所有軍事花費，大家都希望是不必要的部署，「但這是必要的」。

被問及菲律賓如何平衡對美與對中關係，馬可仕表示，菲律賓的外交政策獨立自主，「我們最關心的是保衛自身領土及行使主權權利」。

馬可仕說，要做到這些，菲律賓需要和夥伴合作，「我們最堅強的夥伴向來都是美國」。菲律賓也努力建立各種聯盟和多邊關係，和理念相近的國家攜手合作。

美國國防部長赫塞斯廿一日在五角大廈會見馬可仕，承諾加強軍事資源以嚇阻中國，包括部署尖端飛彈與無人機系統。

關稅 川普 南海 普亭 主權 菲律賓 馬可仕 杜特蒂 習近平 外交政策

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