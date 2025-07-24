美日達關稅協議 白宮官員：日本將採購百架波音飛機

美國總統川普宣布與日本達成關稅協議。白宮官員表示，按照協議內容，日本將對美採購100架波音飛機、80億美元的農產品及其他商品，並將美國米購買量提高75%。

川普（Donald Trump）22日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，據他指示，日本將對美國投資5500億美元，美國將獲得其中90%的利潤。

他還說，日本將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。另外，「日本將向美國支付15%的對等關稅」。

路透社報導，白宮官員表示，依據協議內容，日本將採購100架波音（Boeing）飛機，並將每年對美國企業的國防開支從140億美元增至170億美元。

至於占日本對美出口逾1/4的汽車產業，之前合計27.5%的現存關稅將降至15%。

此外，原訂8月1日起對其他日本商品實施的關稅，也將從25%下調至15%。

白宮官員並表示，日本也將採購80億美元的農產品與其他商品，並將美國米採購量提高75%。

首相石破茂表示，美國米進口占比可能會在既有架構下增加，這份協議「並未犧牲」日本農業。

日本央行日本銀行副總裁內田真一稱這份協議取得「非常大的進展」，並表示協議降低經濟前景的不確定性。

一些經濟學家曾預測，關稅措施可能導致全球第4大經濟體日本陷入衰退。