美日達關稅協議 白宮官員：日本將採購百架波音飛機

中央社／ 華盛頓/東京23日綜合外電報導

美國總統川普宣布與日本達成關稅協議。白宮官員表示，按照協議內容，日本將對美採購100架波音飛機、80億美元的農產品及其他商品，並將美國米購買量提高75%。

川普（Donald Trump）22日晚間在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，據他指示，日本將對美國投資5500億美元，美國將獲得其中90%的利潤。

他還說，日本將開放其國內市場，包括汽車和卡車、稻米及其他農產品等貿易。另外，「日本將向美國支付15%的對等關稅」。

路透社報導，白宮官員表示，依據協議內容，日本將採購100架波音（Boeing）飛機，並將每年對美國企業的國防開支從140億美元增至170億美元。

至於占日本對美出口逾1/4的汽車產業，之前合計27.5%的現存關稅將降至15%。

此外，原訂8月1日起對其他日本商品實施的關稅，也將從25%下調至15%。

白宮官員並表示，日本也將採購80億美元的農產品與其他商品，並將美國米採購量提高75%。

首相石破茂表示，美國米進口占比可能會在既有架構下增加，這份協議「並未犧牲」日本農業。

日本央行日本銀行副總裁內田真一稱這份協議取得「非常大的進展」，並表示協議降低經濟前景的不確定性。

一些經濟學家曾預測，關稅措施可能導致全球第4大經濟體日本陷入衰退。

關稅 川普

延伸閱讀

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

美日貿易協議提振信心 股匯雙漲新台幣收29.362元

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

逼退石破茂的最佳時機？美日關稅下降至15%，自民黨內部的權力風暴

相關新聞

川普再發文！稱只要主要國家開放市場 「我始終願意在關稅讓步」

美國總統川普23日在自家社群平台Truth Social發文說，只要主要國家願意開放市場，他始終願意在關稅上讓步。

美日貿易協議曝光 日本將買100架波音、80億美元農產等商品

路透23日引述一名白宮官員報導，作為美日貿易協議一環，日本已同意購買100架波音飛機，增加對美國米的購買量75%。

貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天

法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90...

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

日本為何能將關稅稅率降至15%？美國財長貝森特透露箇中關鍵是，日方提出了創新融資安排，但未言明歐盟是否能爭取到相同待遇。

川普：日本同意買數十億美元軍備等裝備 開放市場才會降關稅

美國總統川普美東時間23日上午在真實社群連發數篇貼文，表示日本將首次對美國開放市場，包括汽車、SUV、卡車甚至農業、稻米...

日輸美關稅降至15% 菲律賓稅率19%

美國總統川普廿二日宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，為亞洲最低，日本承諾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。