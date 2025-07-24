聽新聞
0:00 / 0:00

美對日關稅談定 彭博：產業終於出現可預測性

聯合報／ 編譯盧思綸葉亭均、記者陳儷方／綜合報導

美國總統川普廿二日宣布與日本達成貿易協議，針對汽車在內的日本商品關稅從百分之廿五降至百分之十五。專家普遍認為，日本市場對此反應正面甚至驚喜，並指百分之十五稅率可能成為台灣、南韓與美國談判的參考標準。

不過，專家也提醒，協議內容仍潛藏政治與經濟風險，值得後續密切觀察。

川普對亞洲製造業大國的關稅稅率已大致底定，在各國條件都能被川普接受的前提下，稅率可能介於百分之十五至百分之廿。這將讓亞洲的貿易新格局更加清晰，也牽動遍布亞洲的各產業供應鏈，勢將重塑全球製造業版圖。

彭博社分析，整體來看，產業終於出現一定程度可預測性，足以讓以美國為關鍵市場、生產仰賴亞洲供應鏈的企業，規畫營運調整，將銷售衝擊降至最低。

川普宣布對日本關稅後，日股昨狂漲百分之三點五一。東京明治安田研究所經濟學家前田一高表示，日本成功談成調降關稅，同時為日本車取得較低稅率，對日本經濟是正面成果。

關稅 川普 彭博

延伸閱讀

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

因應川普關稅大刀… 巴西將在中設稅務辦 深化關係

相關新聞

川普再發文！稱只要主要國家開放市場 「我始終願意在關稅讓步」

美國總統川普23日在自家社群平台Truth Social發文說，只要主要國家願意開放市場，他始終願意在關稅上讓步。

美日貿易協議曝光 日本將買100架波音、80億美元農產等商品

路透23日引述一名白宮官員報導，作為美日貿易協議一環，日本已同意購買100架波音飛機，增加對美國米的購買量75%。

貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天

法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90...

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

日本為何能將關稅稅率降至15%？美國財長貝森特透露箇中關鍵是，日方提出了創新融資安排，但未言明歐盟是否能爭取到相同待遇。

川普：日本同意買數十億美元軍備等裝備 開放市場才會降關稅

美國總統川普美東時間23日上午在真實社群連發數篇貼文，表示日本將首次對美國開放市場，包括汽車、SUV、卡車甚至農業、稻米...

川普會見菲總統：習近平邀我訪中 菲國已回到我這邊

美國總統川普廿二日在白宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示中國國家主席習近平先前已經邀請他訪問中國，他可能在不久的將來訪中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。