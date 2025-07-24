美對日關稅談定 彭博：產業終於出現可預測性

美國總統川普廿二日宣布與日本達成貿易協議，針對汽車在內的日本商品關稅從百分之廿五降至百分之十五。專家普遍認為，日本市場對此反應正面甚至驚喜，並指百分之十五稅率可能成為台灣、南韓與美國談判的參考標準。

不過，專家也提醒，協議內容仍潛藏政治與經濟風險，值得後續密切觀察。

川普對亞洲製造業大國的關稅稅率已大致底定，在各國條件都能被川普接受的前提下，稅率可能介於百分之十五至百分之廿。這將讓亞洲的貿易新格局更加清晰，也牽動遍布亞洲的各產業供應鏈，勢將重塑全球製造業版圖。

彭博社分析，整體來看，產業終於出現一定程度可預測性，足以讓以美國為關鍵市場、生產仰賴亞洲供應鏈的企業，規畫營運調整，將銷售衝擊降至最低。

川普宣布對日本關稅後，日股昨狂漲百分之三點五一。東京明治安田研究所經濟學家前田一高表示，日本成功談成調降關稅，同時為日本車取得較低稅率，對日本經濟是正面成果。