關稅談判南韓壓力大 稻米、牛肉仍不讓步

韓聯社報導，美國總統川普宣布日本將對美投資五千五百億美元，作為美日貿易協議一環，這可能對南韓和美國後續談判形成壓力。南韓政府並決定稻米和牛肉是兩大紅線，不會對美國進一步開放市場。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九在廿二日飛抵華府準備韓美磋商時，坦言情況「非常嚴峻」。呂翰九和南韓企畫財政部長具潤哲廿五日將在華府與美國財長貝森特、貿易代表葛里爾舉行「二加二會談」。韓聯社說，韓方可能將被要求提出和日本同樣具體的巨額投資方案。

美國商務部長盧特尼克七月初與呂翰九會談時，據傳就曾提到日方提議，希望韓方準備支援對美的大規模投資基金。此外，日本將參與阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）計畫，美國曾多次表示希望南韓也加入。

專家認為，美日談判結果可作為南韓參考，但得跟日本一樣，從農產品、防衛費及直接投資下手。南韓西江大學經濟學系教授許俊英分析，從已取得談判成果的國家來看，都放寬對汽車、農產品的相關規範。

韓國經濟研究院國際風險組長李泰奎說，日本一向不輕易開放稻米市場，這次做出比汽車市場更重要讓步，令人擔憂南韓是否也得照做，「日本做出大規模投資等各種讓步，才得到百分之十五稅率，韓國的負擔就更大了」。

韓聯社說，南韓政府決定，不會將擴大開放稻米和牛肉作為農產品方面談判籌碼。美國曾要求南韓擴大美國米進口及允許進口卅月齡以上美國牛肉，但首爾考量對農民的影響及敏感性，已將其設為「紅線」。

稻米方面，南韓對美國、中國大陸、澳洲、泰國、越南五國實施低關稅配額制度，美國配額約十三點二萬噸、占比三成二。若要增加美國配額並減少其他國家配額，需要世貿組織同意；若只增加美國配額，需獲國會批准。牛肉方面，若在這次對美談判放寬，日後與歐盟和其他國家談判時恐面臨困難。

若必須用開放農產品市場當籌碼，南韓政府據傳正考慮擴大「燃料用農產品」進口，預期這對糧食安全的影響相對有限。