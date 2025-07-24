川普與日本親自談判 讓步汽車關稅

日本與美國的貿易談判先前持續卡關，兩國對汽車與汽車零組件關稅與農產品進口等關鍵議題爭執不下，美國總統川普最後些許讓步，承諾在汽車關稅給予日本「優惠」待遇，並且不會更動日本的稻米進口配額，還承諾其他產業關稅實施時，不會給日本更差待遇，成為日本態度轉折關鍵。

日本為何能將關稅稅率降至百分之十五？美國財長貝森特透露箇中關鍵，因為日方提出了創新融資安排，但未言明歐盟是否能爭取到相同待遇。

在川普四月二日公布「解放日」關稅後，日本成為首批和美國啟動談判的國家之一，幾個月來不斷放出願意大方讓利的風聲，包括願意採購美國農產品、討論設立數千億美元投資美國基金構想等，但對汽車和農產品底線卻有所堅持。

汽車業是日本經濟基石，因此美國對進口汽車與汽車零組件開徵百分之廿五關稅衝擊重大，日本一直希望能豁免汽車關稅。農業團體是日本龐大的政治利益團體，聲勢強大，日本難以輕言開放農產品市場。

川普廿二日親自和日本首席談判代表赤澤亮正協商，帶來重大突破。彭博社報導，川普承諾百分之十五的對等關稅稅率也適用汽車與汽車零組件。日方官員說，這百分之十五汽車關稅為現行的百分之廿五關稅砍半為百分之十二點五，加上原有的百分之二點五關稅。

作為回報，日本將接受美製車輛安全標準，不再設立額外要求。日本也向美方取得保證，在其他產業關稅實施時，待遇不會比其他國家差。

同時，日本不會調降農產品關稅，並維持現行七十七萬公噸稻米免關稅進口配額不變，但承諾提高美國稻米採購占比到百分之七十五，另同意購買一百架波音飛機、八十億美元的農業和其他產品，並提高向美企採購的國防支出到一百七十億美元。但赤澤亮正說，這項協議不涉及國防支出，暗示雙方還要消弭諸多歧見。

美日協議核心為五千五百億美元投資承諾，美方透露，這筆投資主要投資美國的主權財富基金，一開始美日官員討論的規模約四千億美元，但川普在協商時要求提高到五千五百億美元，百分之九十獲利返還美方，日本同意。