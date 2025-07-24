韓媒：與美貿易談判設紅線

經濟日報／ 編譯黃淑玲易起宇／綜合外電

韓聯社報導，南韓與美國的貿易談判，對開放更多稻米、牛肉市場設下「紅線」。報導並未引述任何消息來源。

韓聯社說，南韓政府在22日一項會議中，決定在美韓貿易談判中要守住稻米、牛肉等領域。南韓談判代表本周五（25日）將在華府與美方再展開另一輪談判。

據了解，除了直接與國家糧食安全有關的農業產品之外，首爾當局願意考慮開放更多燃料作物進口，例如用來製造生質乙醇的玉米。

南韓與美國貿易談判仍在緊鑼密鼓進行中，日本則是已與美國達成貿易協議。白宮官員23日透露，日本將提高採購75%美國稻米，80億美元農產品和其他產品，還有100架波音飛機，年度軍武支出則將從140億美元增加至170億美元。

也正緊鑼密鼓地與美國進行協商的歐盟表示，若是與美國的對等關稅談判最後未能達成任何協議，且美國總統川普堅持要在8月1日以後貫徹對歐盟大多數出口品的關稅措施，歐盟計劃對價值約1,000億歐元（1,170億美元）的美國商品迅速做出課徵30%關稅的反擊。

彭博資訊報導，歐盟執委會發言人23日表示，做為第一波反擊措施，歐盟將把已經通過的210億歐元美國商品關稅清單，和先前提案的另外720億歐元美國產品清單，合併為一個方案。

關稅 川普

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