日對等關稅15% 亞股歡呼 菲國、印尼皆為19%

美國總統川普22日宣布，與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降10個百分點至15%，為亞洲最低，菲律賓稅率則下調1個百分點到19%。

白宮同日也公布與印尼的貿易協議架構，確認印尼稅率為19%，而這三國都將對美國大幅開放市場，日本更承諾將投資美國5,500億美元。

日本、菲律賓、印尼與美協議內容

美國敲定更多協議，尤其是關鍵盟友日本的稅率低於預期，汽車也適用，讓投資人吃下定心丸，MSCI AC亞太指數23日一度大漲2%至四年高點，日經225指數在汽車股領漲下，飆漲近1,400點（漲幅3.5%）至一年高點，東證指數也漲近歷史新高，台、韓、菲、泰等亞洲股市也上演慶祝行情。

川普22日與日本首席貿易談判代表赤澤亮正商談75分鐘後，宣布「我們剛和日本完成龐大協議，可能是史上最大」，「在我要求下，日本將投資美國5,500億美元」，美國將「收到90%獲利」，「日本將對汽車、卡車、稻米和其他特定農產品等貿易開放國門」，「日本將支付美國15%的對等關稅」。

他稍後又說，兩國將組合資公司，攜手出口阿拉斯加州的液化天然氣（LNG）。

日相石破茂23日證實，日本輸美產品稅率將是15%，為「重大成就」，因為稅率是對美順差國中最低，且適用於汽車和汽車零組件，意指日本輸美汽車與車用零組件稅率將從現行的25%降至15%，「領先全球」。川普4月公布日本的對等關稅稅率為24%，7月提高至25%，如今降至15%，低於市場預估的至少20%，且包含汽車。

赤澤亮正說，這項協議不包含50%鋼鋁國安關稅，且未涉及國防支出與稻米進口配額。川普也承諾給予日本安全條款，產業關稅待遇不會比其他國家差。

川普22日也與菲律賓總統小馬可仕會面，之後宣布兩國達成協議，「菲律賓將對美國開放市場，零關稅，菲律賓將支付19%關稅，我們也將在軍事攜手合作」。小馬可仕稍後表示，菲國將擴大進口美國黃豆、小麥等農產品，「針對不同產品還有很多細節待敲定」。

白宮同日發布「美國－印尼對等貿易協議架構」，確認印尼關稅為19%，印尼將對超過99%的美國產品撤銷關稅壁壘。