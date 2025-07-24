日輸美關稅降至15% 菲律賓稅率19%

美國總統川普廿二日宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，為亞洲最低，日本承諾將投資美國五千五百億美元，菲律賓稅率則下調一個百分點到百分之十九。

川普廿二日與日本貿易談判代表赤澤亮正商談七十五分鐘後，宣布「我們剛和日本完成龐大協議，可能是史上最大。在我要求下，日本將投資美國五千五百億美元」，美國將「收到百分之九十獲利」，「日本將對汽車、卡車、稻米和其他特定農產品等貿易開放國門，支付美國百分之十五對等關稅」。

川普稍後又說，已接近和日本敲定天然氣協議，兩國將組合資公司，攜手出口阿拉斯加州的液化天然氣。

日輸美汽車稅率降至15%

日本首相石破茂廿三日證實，日本輸美產品關稅稅率是百分之十五，石破稱此為「重大成就」，因為稅率是對美順差國中最低，日本輸美汽車與零件稅率也將從百分之廿五，降至百分之十五，是「全球第一個成功與美國談成不設進口配額限制、直接降稅的汽車關稅協議」。

石破表示，在美國即將上路的半導體與藥品關稅方面，日本也已取得承諾，可能獲得較其他國家更好的待遇。

日本將增加美國稻米比重

石破表示，針對稻米的議題，日本政府將在維持「最低准入」框架下，於每年約七十七萬噸零關稅進口的稻米中，實質增加美國稻米的比重。他強調，此次協議完全沒有讓日本農業利益受損的內容。

赤澤亮正證實，日本將提供美國五千五百億美元的投資和貸款，專注於製藥和半導體等領域。美國財長貝森特透露，美日達成協議的關鍵是日方提出創新融資安排，日本會替美國的重大項目，提供股權、信用擔保和融資。

川普廿二日也與菲律賓總統馬可仕會面，隨後宣布兩國達成協議，「菲律賓將對美國開放市場，零關稅，菲律賓將支付百分之十九關稅，我們也將在軍事攜手合作」。川普四月宣布菲國對等關稅稅率為百分之十七，七月初通知提高到百分之廿，最新稅率僅略降一個百分點。

菲擴大進口美國黃豆、小麥

馬可仕表示，菲國將擴大進口美國黃豆、小麥等農產品，「針對不同產品還有很多細節待敲定」。

白宮同日發布「美國與印尼對等貿易協議架構」，確認印尼關稅為百分之十九，印尼將對超過百分之九十九的美國產品撤銷關稅壁壘，並撤除針對美國工業與農產品的非關稅壁壘，包括接受美國的聯邦汽車安全與藥品規範、取消美國農產品的裝運前檢查規定、放棄對跨國數據流課稅的計畫，解除對關鍵礦產等工業大宗商品的出口管制。

這是川普首度成功推動貿易夥伴承諾放棄一系列的非關稅壁壘，他在社群平台表示，「這項協議是我們車廠、科技廠、勞工、農民、牧場主人及製造商的重大勝利」。

川普廿三日表示，願意開放市場的國家，他才會調降關稅稅率，如果有國家不願開放市場，就會被課徵更高關稅。