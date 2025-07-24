亞洲貿易格局 更加清晰

在歷經數個月不確定性後，美國總統川普對亞洲製造業大國關稅稅率已大致底定，在各國條件都能被川普接受前提下，可能介於15%-20%，一如他先前所言。這將讓亞洲貿易新格局更加清晰，也牽動遍布亞洲的各產業供應鏈，涵蓋紡織、晶片及消費電子產品等，勢將重塑全球製造業版圖。

川普22日宣布對日本課徵15%關稅，且適用於汽車，南韓官員本周將與美國協商貿易時壓力暴增，可能會以日本協議為範本進行談判，爭取與日本類似待遇，以免國內汽車等產品出口優勢遠低於日本。彭博資訊報導，台灣代表團力拚在本輪協商敲定協議。

分析師指出，美日貿易協議為亞洲國家創造「戰術先例」，也顯示美國總統川普關稅策略並非「鐵板一塊」。但對日本而言，雖然似乎避免重大打擊，卻未取得重大勝利，因為輸美平均關稅將不會遠低於目前水準。

盛寶金融（SAXO Markets）首席投資策略師查納娜指出，日美協議「為整個亞洲」、尤其是那些仍在談判的國家「創造戰術先例」。