日美關稅川普些許讓步 成轉折關鍵

日本與美國貿易談判先前持續卡關，兩國對汽車、汽車零組件關稅與農產品進口等關鍵議題爭執不下，美國總統川普最後給予些許讓步，承諾在汽車關稅給予日本「優惠」待遇，並不會更動日本稻米進口配額，還承諾其他產業關稅實施時不會給日本更差待遇，成為日本態度轉折關鍵。

彭博資訊報導，財長貝森特則說：「日本取得15%稅率，是因該國積極提出創新融資機制」，日方提出日美合夥關係的點子，會替美國重大項目提供股權、信用擔保、融資，而且日本直接外國投資（FDI）承諾全是新資本。

在川普4月2日公布「解放日」關稅後，日本成為首批和美國啟動談判國家之一，幾個月來不斷放出願意大方讓利風聲，包括願意採購美國農產品、討論設立數千億美元投資美國基金構想等，但對汽車和農產品底線卻有所堅持。

汽車業是日本經濟基石，因此美國對進口汽車與汽車零組件開徵25%關稅衝擊重大，日本一直希望能豁免於汽車關稅。

農業團體是日本龐大政治利益團體，聲勢強大，導致日本難以輕言開放農產品市場。