日美關稅川普些許讓步 成轉折關鍵

經濟日報／ 編譯簡國帆陳苓／綜合外電

日本與美國貿易談判先前持續卡關，兩國對汽車、汽車零組件關稅與農產品進口等關鍵議題爭執不下，美國總統川普最後給予些許讓步，承諾在汽車關稅給予日本「優惠」待遇，並不會更動日本稻米進口配額，還承諾其他產業關稅實施時不會給日本更差待遇，成為日本態度轉折關鍵。

彭博資訊報導，財長貝森特則說：「日本取得15%稅率，是因該國積極提出創新融資機制」，日方提出日美合夥關係的點子，會替美國重大項目提供股權、信用擔保、融資，而且日本直接外國投資（FDI）承諾全是新資本。

在川普4月2日公布「解放日」關稅後，日本成為首批和美國啟動談判國家之一，幾個月來不斷放出願意大方讓利風聲，包括願意採購美國農產品、討論設立數千億美元投資美國基金構想等，但對汽車和農產品底線卻有所堅持。

汽車業是日本經濟基石，因此美國對進口汽車與汽車零組件開徵25%關稅衝擊重大，日本一直希望能豁免於汽車關稅。

農業團體是日本龐大政治利益團體，聲勢強大，導致日本難以輕言開放農產品市場。

關稅 川普

延伸閱讀

美日貿易協議讓川普雙贏？克魯曼：美逆差有增無減 另有2後遺症

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

相關新聞

日輸美關稅降至15% 菲律賓稅率19%

美國總統川普廿二日宣布與日本和菲律賓達成貿易協議，日本輸美產品關稅稅率將調降十個百分點至百分之十五，為亞洲最低，日本承諾...

關鍵轉折／美讓步汽車關稅 日擴大採購美國米、百架波音飛機 提出創新融資安排

日本與美國的貿易談判先前持續卡關，兩國對汽車與汽車零組件關稅與農產品進口等關鍵議題爭執不下，美國總統川普最後些許讓步，承...

學者吳大任：對日本15％關稅 應是亞洲各國下限

美國總統川普宣布日本對等關稅稅率從百分之廿五降至百分之十五，中央大學經濟系教授吳大任昨說，百分之十五應是亞洲各國的下限，...

貝森特：美中關稅休兵可能再延90天 將赴瑞典會何立峰

中國大陸商務部昨日宣布，經中美雙方商定，中共政治局委員、國務院副總理何立峰將於七月廿七日至卅日赴瑞典與美方舉行經貿會談，繼續就「彼此關心的經貿問題」開展磋商。

川普會見菲總統：習近平邀我訪中 菲國已回到我們這邊

美國總統川普廿二日在白宮與菲律賓總統馬可仕會面，川普表示中國國家主席習近平先前已經邀請他訪問中國，他可能在不久的將來訪中。

金融時報：美歐接近達成關稅協議 稅率15%

英國「金融時報」今天報導，歐洲聯盟（EU）與美國接近達成貿易協議，將對歐洲進口商品徵收15%關稅，類似於美國總統川普本週...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。