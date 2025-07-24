日半導體關稅不會比別國差 石破茂：關鍵物資稅率獲得美方承諾

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本首相石破茂表示，已獲得美方承諾，日本在半導體與藥品等攸關經濟安全物資的產業關稅，待遇將不會比其他國家更差。路透
日本首相石破茂表示，已獲得美方承諾，日本在半導體與藥品等攸關經濟安全物資的產業關稅，待遇將不會比其他國家更差。路透

日本首相石破茂23日表示，除爭取到美國關稅稅率降到15%、且適用於汽車和汽車零組件，也獲得美方承諾，日本在半導體與藥品等攸關經濟安全物資的產業關稅，待遇將不會比其他國家更差。

石破茂表示，日美談判主要癥結點之一是汽車關稅，但「雙方已同意調整為15%」，而且沒有配額限制，「成為全球首個成功與美國談成不設進口配額限制、直接降稅的汽車關稅協議」。

美日協議關鍵轉折點
美日協議關鍵轉折點

他也說，「日本已獲得承諾，有關半導體與藥品等經濟安全的重要物資，未來即使相關關稅上路，日本也不會受到比其他國家還要差的待遇」。

不過，這項協議並不包含美國對進口鋼鋁課徵的50%關稅。

石破茂表示，日本將對美國進行價值上看5,500億美元的投資，「在經濟安全關鍵領域打造強韌供應鏈」，包括半導體、藥品、鋼鐵、造船、關鍵礦產、航太、能源、汽車、人工智慧（AI）及量子科技」。東京當局將運用國際協力銀行（JBIC）等國家支持機構，進行投資或擔保貸款。

另一方面，日本媒體23日報導石破茂在敲定日美貿易協議後，將負起執政聯盟日前在參議院大選敗選的責任，考慮在8月底前下台，但他親口否認，「報導非屬實」。

石破茂23日下午與自民黨最高顧問且都曾任首相的麻生太郎、菅義偉及岸田文雄會談，他說，「與會大家都懷有強烈危機感，認為黨絕對不能分裂。至於我的進退問題，會談中完全沒言及。有部分媒體報導我的事（要請辭），我從未說過那樣的話，報導非屬實」。

他說，「為了急著因應政策課題，政治不能出現真空」。暗示他會持續執政。

不過，石破茂仍在自民黨內面臨「逼宮」壓力，政策專家指出，石破茂繼續執政似乎是想避免流失政治影響力，並顧及二戰終戰80周年、日本與非洲會議等重要活動即將到來，但他遲早會請辭下台，已是不可避免。

關稅 川普

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