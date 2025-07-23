美日貿易協議讓川普雙贏？克魯曼：美逆差有增無減 另有2後遺症

美國總統川普得意洋洋宣布與日本達成貿易協議，這對美國是大好消息嗎？經濟學者克魯曼表示，這項協議只會讓美國對日本貿易逆差不減反增，還會導致另外兩大後遺症。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼23日撰文指出，美日敲定貿易協議有三大意涵：

一、美國對日本貿易逆差有增無減

按媒體報導，美日達成貿易協議後，美國對日本進口產品關稅稅率將降到「僅」15%，換得日本政府允諾在美國投資5,500億美元。看來日本將專門為此成立一支主權財富基金，如何投資，川普有發言權。

顯然川普團隊不明白或不相信國際收支帳的算法，只想要魚與熊掌兼得，既要縮小對日本的貿易逆差，也想要對方在美國擴大投資。

殊不知國際投資與貿易餘額之間有一定的關聯。以算式顯示就是：美國貿易逆差= 在美國的淨外國投資

所以，倘若這項協議導致日本擴大在美投資，那必定會導致貿易逆差擴大。最可能是透過日本的資本流入，那將導致美元走強，使美國產品競爭力全面減弱。

二、加速美國朝「朋黨資本主義」沉淪

而且，按協議看來，川普將能影響日本在美國如何投資。在川普2.0主政下，美國經濟正踏上「企業成功與否，取決於政治影響力」之路，從川普指示可口可樂該使用什麼原料，該公司隨即照辦，即可見一斑。川普能指揮日本在美國的投資去向，將朝「朋黨資本主義」（crony capitalism）方向再邁前一步。

三、美國消費者仍面臨一波重大物價震撼

況且，15%的關稅看似比川普之前威脅的25%降很多，實際上仍非常高。對照下，在川普發動貿易戰之前，日本非農產品出口只被課1.6%的關稅。

最後支付新增關稅的，會像川普宣稱那般，是外國出口商埋單，而非美國消費者嗎？有些人指出，關稅實施迄今，對美國消費者物價的影響仍相對輕微，可見川普說的有理。但克魯曼指出，他們錯了。倘若外國人果真吞下關稅，會見到美國進口物價大跌，但情況並非如此。

美國勞工部勞工統計局（BLS）的確編製進口物價指數，但該指數並未包含關稅。換個方式，比較平均關稅年比增幅，與非燃料進口物價的年比增幅，可見前者增幅約18%，後者增幅僅1%左右。因此，進口物價非但沒有降得足以抵銷關稅提高的影響，反倒小幅攀升。

那麼，為何至今尚未看到美國消費者物價大幅上揚？克魯曼說，主因是美國企業目前仍自行吸收大部分的成本，忍住未轉嫁給消費者。之所以能這麼做，一部分是因為許多企業趕在關稅生效前就已進口貨物，現在仍在銷售那些存貨。至於為何願意吸收關稅成本，是不想惹惱顧客以免市占率流失，也因為一直巴望大部分關稅都不會真的實施。

然而，就連一直努力與美國談判的日本，在敲定協議之後依然面臨關稅提高到15%，那種希望想必不久將會落空，美國準備迎接通膨捲土重來吧。