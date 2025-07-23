快訊

籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特（左）6月9日在倫敦會晤中國大陸國務院副總理何立峰（右）。美聯社
美國財政部長貝森特（左）6月9日在倫敦會晤中國大陸國務院副總理何立峰（右）。美聯社

法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90天。

貝森特和中國國務院副總理何立峰預料28至29日在瑞典會晤。貝森特說，即將舉行的會談很可能從稀土、出口管制等問題，進一步觸及「更廣大的討論」。

被問到8月12日的關稅休兵期限，貝森特對延長期限態度開放，「我想我們可以往後延，可能以90天增加」。他說，雙方都已緩和局勢，認為美中可進入非常好的定期會晤節奏。

貝森特也說，預期美中即將談到中國購買俄羅斯、伊朗石油和安全議題，雙方也將討論「採購協議」，特別是在農業方面。

被問到美國總統川普和中國國家主席習近平的潛在會晤，貝森特對此僅說，不預期在9月前有任何事發生。

關稅 川普

延伸閱讀

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

與美第3輪經貿談判將啟 陸由「習近平親信」代表

美聯準會主席遭逼宮 財長稱無理由要求立即辭職

日本水產品時隔2年恢復銷往大陸 3業者獲准登記

相關新聞

川普再發文！稱只要主要國家開放市場 「我始終願意在關稅讓步」

美國總統川普23日在自家社群平台Truth Social發文說，只要主要國家願意開放市場，他始終願意在關稅上讓步。

美日貿易協議曝光 日本將買100架波音、80億美元農產等商品

路透23日引述一名白宮官員報導，作為美日貿易協議一環，日本已同意購買100架波音飛機，增加對美國米的購買量75%。

貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天

法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90...

如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

日本為何能將關稅稅率降至15%？美國財長貝森特透露箇中關鍵是，日方提出了創新融資安排，但未言明歐盟是否能爭取到相同待遇。

川普：日本同意買數十億美元軍備等裝備 開放市場才會降關稅

美國總統川普美東時間23日上午在真實社群連發數篇貼文，表示日本將首次對美國開放市場，包括汽車、SUV、卡車甚至農業、稻米...

美日貿易協議讓川普雙贏？克魯曼：美逆差有增無減 另有2後遺症

美國總統川普得意洋洋宣布與日本達成貿易協議，這對美國是大好消息嗎？經濟學者克魯曼表示，這項協議只會讓美國對日本貿易逆差不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。