貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天

法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90天。

貝森特和中國國務院副總理何立峰預料28至29日在瑞典會晤。貝森特說，即將舉行的會談很可能從稀土、出口管制等問題，進一步觸及「更廣大的討論」。

被問到8月12日的關稅休兵期限，貝森特對延長期限態度開放，「我想我們可以往後延，可能以90天增加」。他說，雙方都已緩和局勢，認為美中可進入非常好的定期會晤節奏。

貝森特也說，預期美中即將談到中國購買俄羅斯、伊朗石油和安全議題，雙方也將討論「採購協議」，特別是在農業方面。

被問到美國總統川普和中國國家主席習近平的潛在會晤，貝森特對此僅說，不預期在9月前有任何事發生。