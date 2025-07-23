聽新聞
0:00 / 0:00
貝森特：美中關稅休兵期限 可能再延90天
法新社23日報導，美國財政部長貝森特當天向彭博電視說，美國和中國大陸恢復互課較高關稅的期限，可能從8月12日再往後延90天。
貝森特和中國國務院副總理何立峰預料28至29日在瑞典會晤。貝森特說，即將舉行的會談很可能從稀土、出口管制等問題，進一步觸及「更廣大的討論」。
被問到8月12日的關稅休兵期限，貝森特對延長期限態度開放，「我想我們可以往後延，可能以90天增加」。他說，雙方都已緩和局勢，認為美中可進入非常好的定期會晤節奏。
貝森特也說，預期美中即將談到中國購買俄羅斯、伊朗石油和安全議題，雙方也將討論「採購協議」，特別是在農業方面。
被問到美國總統川普和中國國家主席習近平的潛在會晤，貝森特對此僅說，不預期在9月前有任何事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言