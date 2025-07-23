川普：如有國家不同意開放市場 將被課徵更高關稅

美國總統川普二十三日表示，只有國家同意開放市場，他才會調降關稅稅率，如果有國家不願開放市場，就會被課徵更高的關稅。

川普二十三日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他永遠會降低關稅來讓重大國家為美國開放市場；這是關稅的力量，如果不是關稅，根本不可能讓各國開放市場，而且對美國永遠是零關稅。

川普又表示，只有國家同意為美國開放市場，他才會調降關稅稅率；如果有國家不同意開放市場，就會被課徵更高的關稅。

川普二十二日宣布與日本達成貿易協議，川普說，現在日本市場為美國而開，美國企業將會大幅成長。