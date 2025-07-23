日美關稅談判達協議「降至15%」 日本經濟3大團體肯定

美日關稅談判今天達成協議，美國將對日本課徵15%的關稅，比美國總統川普先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點。對此，日本經濟團體連合會（經團連）、經濟同友會、日本商工會議所的會長或高層予以肯定。

美日關稅談判達成協議，經團連（由日本大型跨國企業和上市公司組成）會長筒井義信表示，「日本政府堅持國家利益，長時間鍥而不捨地談判，對於有成果，對此給予高度肯定」。

筒井指出，「觀察談判結果對國內經濟的影響，比原本美國先前課25%關稅稅率所造成的影響變小，但對國內生產毛額（GDP）成長率所造成的影響仍大，這也是事實。今後或許應儘速研擬適切的國內經濟對策」。

針對美國對日本汽車課15%關稅一事，筒井表示，「汽車所造成的影響很大，因為汽車業涉及甚廣，包含汽車零件在內，令人非常擔憂。談判結果關稅稅率下降，對此成果，給予高度肯定」。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「日本將對美國投資5500億美元」。

對此，筒井指出，「尚不知詳情，但我認為朝那樣的目標擴大投資是值得期待的。等了解詳細內容後，會各方面予以支持」。

經濟同友會（日本企業經營者成立的經濟團體）代表幹事新浪剛史發表聲明表示，「對於日美談出一定程度可展望的結果，予以肯定。能避免汽車等的關稅全面調漲，對企業而言，足以築起防波堤。對政府鍥而不捨的談判努力，表達敬意」。

新浪進一步指出，「朝美國優先主義方向傾斜、對國際協調的參與低落，這樣的本質今後也不會變。不僅日美關係的強化，推動由日本主導國際協調框架的重構，以強化日本經濟的恢復力，是當務之急」。

日本商工會議所（由中小企業組成）的會長小林健發表聲明表示，「最大懸而未決問題（關稅稅率）的不確定性終於摒除，予以肯定」。

小林指出，「對於美國對日本課對等關稅15%及對日本汽車及零組件課15%關稅，感到遺憾。不僅是出口企業，肩負零件供應或物流等國內供應鏈全體，尤其是很多中小企業的經營，勢必受到影響。政府應儘速公布日美談判協議的詳細內容。同時，今後美國國內的政策動向、第三國廉價產品流入日本市場等繼發的影響，政府也應有萬全的對策」。