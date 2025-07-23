川普：日本同意買數十億美元軍備等裝備 開放市場才會降關稅

美國總統川普美東時間23日上午在真實社群連發數篇貼文，表示日本將首次對美國開放市場，包括汽車、SUV、卡車甚至農業、稻米市場，這在過去完全不可能；能讓日本開放市場，都是「關稅的力量」。

川普還說，日本也同意購買價值數以十億計美元的軍事設備和其他設備，給予美國5500億美元當中的90%（投資利潤）。

川普說，印尼也同樣首次同意完全對美國開放市場，這是大事，美國企業將賺大錢。

川普並指，若能讓主要國家對美國開放市場，他一向願意降低關稅，這是關稅強大的力量之一，否則不可能讓其他國家開放市場。他說，其他國家唯有同意開放，他才會降低關稅，「否則，關稅將高出許多」；日本市場現在對美開放，「美國企業將欣欣向榮！」