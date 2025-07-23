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川普再發文！稱只要主要國家開放市場 「我始終願意在關稅讓步」
美國總統川普23日在自家社群平台Truth Social發文說，只要主要國家願意開放市場，他始終願意在關稅上讓步。
川普表示：「只要能換來主要國家對美國開放市場，我始終願意在關稅上讓步。這是關稅的另一項威力。沒有關稅，就不可能讓各國開放市場。美國必須永遠享有零關稅！」
川普緊接著又發文說：「只有當一個國家同意開放市場時，我才會降低關稅。如果不開放市場，則將面臨更高額的關稅。日本的市場如今已開放（史上首見）。美國的企業將繁盛發展！」
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