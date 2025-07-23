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美日貿易協議曝光 日本將買100架波音、80億美元農產等商品

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普22日在白宮接見共和黨籍國會議員。美聯社
美國總統川普22日在白宮接見共和黨籍國會議員。美聯社

路透23日引述一名白宮官員報導，作為美日貿易協議一環，日本已同意購買100架波音飛機，增加對美國米的購買量75%。

該官員還說，前述協議也包括日本將採購價值80億美元的農產品和其他商品，並將對美國企業的國防開支，從每年140億美元增加到170億美元。

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