美日貿易協議曝光 日本將買100架波音、80億美元農產等商品

「美日關稅談到15%的正面成果，但救得了石破嗎？」美國總統川普宣告美日關稅從先前的25%確定下降至15%，結果出爐後日本股市上漲，石破茂政府也以此視為正面的協議成果。然而儘管關稅有所進展，面臨參院選大敗的石破茂，自民黨內部逼退的壓力越來越強，為了緩衝黨內逼宮，石破透過「懇談會」形式試圖化解，並且在7月23日下午與三位前首相——麻生太郎、菅義偉、岸田文雄尋求協商。

2025-07-23 14:28