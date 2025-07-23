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如何將關稅降至15%？日本敲定低關稅協議 美財長公開關鍵祕訣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特。路透
美國財長貝森特。路透

日本為何能將關稅稅率降至15%？美國財長貝森特透露箇中關鍵是，日方提出了創新融資安排，但未言明歐盟是否能爭取到相同待遇。

彭博資訊報導，貝森特說：「日本取得15%稅率，是因該國積極提出創新的融資機制」，日方提出日美合夥關係的點子，會替美國的重大項目，提供股權、信用擔保、融資，而且日本的直接外國投資（FDI）承諾，全是新資本。貝森特23日接受彭博電視專訪時，被問到其他貿易夥伴是否會有類似的對等關稅稅率時，做出以上回答。

日本原本關稅稅率是25%，但談判後達成的協議，讓關稅稅率降至15%，日本輸美汽車也適用於相同稅率，低於原先的25%。該協議也包含日本將在美國投資5,500億美元。

被問到歐盟在談判中，是否提出創新提案，貝森特說，尚未談到，但雙邊談判情況優於先前。

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