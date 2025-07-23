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若美歐關稅談判破局？歐盟擬對1千億歐元美國商品課稅30%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐盟執委會23日表示，若美歐關稅談判破局，將會對美國1,000億歐元商品反擊課徵30%關稅。路透
歐盟執委會23日表示，若美歐關稅談判破局，將會對美國1,000億歐元商品反擊課徵30%關稅。路透

歐盟表示，若是與美國的對等關稅談判最後未能達成任何協議，且美國總統川普堅持要在8月1日以後貫徹對歐盟大多數出口品的關稅措施，歐盟計劃對價值約1,000億歐元（1,170億美元）的美國商品迅速做出課徵30%關稅的反擊。

彭博資訊報導，歐盟執委會發言人23日表示，做為第一波反擊措施，歐盟將把已經通過的210億歐元美國商品關稅清單，和先前提案的另外720億歐元美國產品清單，合併為一個方案。

知情人士表示，這些美國出口品，包括波音飛機、美國製汽車、以及波本威士忌，將面臨和川普威脅一樣稅率的30%關稅。這些關稅已準備將在下個月實施，但只會在美歐未達成協議、且美國在8月期限後實施其關稅的情況下。

為因應美方日益強硬的談判態度，包括德國在內的歐盟成員國也已開始立場轉硬。知情人士表示，在未達協議情況下，德國甚至願意支持歐盟動用「反脅迫工具」（ACI）。

不過，目前歐盟還是壓倒性地偏好繼續和華府談判，以求在下月期限前談出一個成果。

關稅 川普 歐盟 美國

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