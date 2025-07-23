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美日貿易協議落地 日股利多升溫、投信看好日本 ETF 後市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美日貿易談判塵埃落定！美國總統川普稍早宣布，與日本正式達成貿易協議。協議內容包括，美國將對日本商品課徵15%關稅，日本則開放美國汽車及農產品進口，並承諾向美國投資5,500億美元。7月23日消息一出，帶動東證股價指數創下歷史新高點。法人分析，這項協議低於市場先前最悲觀預期的25%關稅，短線將顯著修復日本出口產業的盈利預期，尤其是汽車板塊受惠最大。15%的關稅水準在日本產業可承受範圍內，汽車族群自4月起已提前反映最壞情境，如今政策落地反而釋放利空，後續股價有望迎來修復行情。

富邦投信指出，近期日股基本面改善跡象明顯，企業獲利與股東回饋政策持續升級，加上日圓貶值對出口企業具正面效益，使日本股市成為亞太市場亮點之一。從資金面觀察，外資自4月以來持續流入日股，顯示國際資金對日股中長期前景仍具信心。

投資布局上，專家建議可透過追蹤日經225指數或東證股價指數（TOPIX）的ETF參與日本股市行情，例如台灣投資人熟悉的富邦日本（00645）ETF、富邦日本正2 (00640L) ETF、元大日經225（00661）ETF或國泰日經225（00657）ETF，能夠一鍵掌握日本大型優質企業表現，並做中長期配置。

展望後市，富邦日本經理人謝恩雅指出，雖然日本對美投資5,500億美元恐帶來資本外流壓力，短線觀察，貿易協議落地意味著日本總體經濟不確定性下降，企業資本支出與海外投資信心可望回升，為日股提供新的上行動能。

關稅 川普

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