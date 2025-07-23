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美日關稅稅率談妥 野村投信：密切關注關稅實施對美國消費者實質影響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普宣布與日本達成協議，對日本進口商品課徵關稅降至15%，遠低於先前威脅的25%，日本也承諾在美投資5,500億美元，並開放汽車、稻米和其他農產品市場。

展望後市，野村投信投資策略部副總張繼文表示，將持續密切關注關稅實施對美國消費者的實質影響，以及美國與其他貿易夥伴(如墨西哥、加拿大)的關稅談判進展。根據現階段的觀察，關稅對終端消費價格的轉嫁速度緩慢，現階段對美國內需的衝擊有限，但仍需持續追蹤後續變化。在企業方面，關稅對日本企業獲利的影響程度，以及日企能夠將成本轉嫁給美國客戶的能力，將成為決定日本各個產業未來競爭力及股價表現的關鍵。

儘管15%稅率仍不算低，但市場反應樂觀是因這次美日關稅談判終於落幕、不確定性解除，這也是推升23日的日股走揚的主因之一。

這次關稅消息對日本汽車股帶來驚喜，因為先前市場普遍預期汽車產業的關稅難以下調，因此7月23日開盤由汽車股帶頭衝，馬自達、速霸陸、豐田汽車、三菱汽車、本田汽車等股漲幅都超過10%，帶動日經225指數重返4萬點大關。汽車產業在日本經濟中占有相當重要的地位，汽車關稅獲得調降對整體日本經濟可望帶來正面效益。

雖然自民黨在7月20日參議院大選慘敗後已出現逼宮聲浪，但首相石破茂仍以穩定政權、不放任國政空轉為由而不願辭職下台，加上美日關稅談判結果已出爐，石破茂更有正當理由維護其政權延續性。野村投信認為，未來日本政治權力中心將如何變化仍存在許多不確定性，石破茂堅持不退、或是遭逼宮後下一任首相人選是誰仍存在許多不確定性因素，現階段仍無法做出明確判斷。

不過可以確定的是，不論未來日本首相是否換人，這次執政聯盟選舉失利將帶來未來更多的財政政策妥協，包含減稅等有利民生消費措施可望加速推出，而日本央行升息時程也可能因政治不確性而往後遞延，這些因素將對日本經濟帶來正面助益。

關稅 川普

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