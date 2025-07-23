日本15%關稅真優待？分析指其實沒贏多少 但為亞洲創造「戰術先例」

美國與日本談定貿易協議，對日本包括汽車在內的進口品關稅稅率設在15%，比先前威脅的25%還低，彭博資訊分析，日本似乎避免了重大打擊，但也未取得重大勝利，因為輸美平均關稅不會比目前的暫時關稅明顯下降。不過其他分析師認為，美日貿易協議為亞洲創造了「戰術先例」，也顯示川普的關稅策略並非「鐵板一塊」。

彭博分析說，根據目前情勢，假設日本15%的關稅將取代現行的25%汽車關稅，估計日本輸美商品的平均關稅相比當前的16%不會有太大變化，因為8月1日後，對等關稅將從目前暫時實施的10%調升至15%，但汽車關稅從25%降至15%會帶來抵銷。

儘管新協議對日本工業部門，尤其是汽車製造業是好消息，但關稅稅率仍比2024年的1.5%大幅提升，可能對出口構成壓力，影響程度將取決於日本的主要競爭對手（包括韓國和歐洲汽車製造商）將面臨的關稅水準。

彭博原先估算，先前的關稅威脅可能導致日本對美出口下降30%以上，日本0.6%的國內生產毛額（GDP）受衝擊，但新協議會將這些衝擊減少一半左右。

不過，以更宏觀的角度而言，盛寶金融（SAXO Markets）指出，日美協議「為整個亞洲」，尤其是那些仍在談判者「創造了戰術先例」。該公司首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，「日本接受調降後的15%關稅並承諾象徵性的投資額，提供了一份藍圖：讓步的程度足以緩和情勢，同時不引發深層的結構改革」。她說，這有助於提振全亞洲的風險情緒，尤其是南韓和台灣等以出口為主的經濟體。

路透熱點透視專欄也分析，日本這次的協議實際上打破了川普的「關稅模板」。他原先矢言會針對汽車、藥品、鋼鐵與半導體產業實施分別的稅率，但如今日本最重視的汽車業僅適用15%單一稅率，而非先前宣布的25%汽車產業稅率，顯示川普的關稅策略並非鐵板一塊，不可調整。