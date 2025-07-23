快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

日本15%關稅真優待？分析指其實沒贏多少 但為亞洲創造「戰術先例」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博分析認為，美日達成的協議為政治處境艱難的日本首相石破茂解了燃眉之急。歐新社
彭博分析認為，美日達成的協議為政治處境艱難的日本首相石破茂解了燃眉之急。歐新社

美國與日本談定貿易協議，對日本包括汽車在內的進口品關稅稅率設在15%，比先前威脅的25%還低，彭博資訊分析，日本似乎避免了重大打擊，但也未取得重大勝利，因為輸美平均關稅不會比目前的暫時關稅明顯下降。不過其他分析師認為，美日貿易協議為亞洲創造了「戰術先例」，也顯示川普的關稅策略並非「鐵板一塊」。

彭博分析說，根據目前情勢，假設日本15%的關稅將取代現行的25%汽車關稅，估計日本輸美商品的平均關稅相比當前的16%不會有太大變化，因為8月1日後，對等關稅將從目前暫時實施的10%調升至15%，但汽車關稅從25%降至15%會帶來抵銷。

儘管新協議對日本工業部門，尤其是汽車製造業是好消息，但關稅稅率仍比2024年的1.5%大幅提升，可能對出口構成壓力，影響程度將取決於日本的主要競爭對手（包括韓國和歐洲汽車製造商）將面臨的關稅水準。

彭博原先估算，先前的關稅威脅可能導致日本對美出口下降30%以上，日本0.6%的國內生產毛額（GDP）受衝擊，但新協議會將這些衝擊減少一半左右。

不過，以更宏觀的角度而言，盛寶金融（SAXO Markets）指出，日美協議「為整個亞洲」，尤其是那些仍在談判者「創造了戰術先例」。該公司首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，「日本接受調降後的15%關稅並承諾象徵性的投資額，提供了一份藍圖：讓步的程度足以緩和情勢，同時不引發深層的結構改革」。她說，這有助於提振全亞洲的風險情緒，尤其是南韓和台灣等以出口為主的經濟體。

路透熱點透視專欄也分析，日本這次的協議實際上打破了川普的「關稅模板」。他原先矢言會針對汽車、藥品、鋼鐵與半導體產業實施分別的稅率，但如今日本最重視的汽車業僅適用15%單一稅率，而非先前宣布的25%汽車產業稅率，顯示川普的關稅策略並非鐵板一塊，不可調整。

關稅 川普 日本

延伸閱讀

因應川普關稅大刀… 巴西將在中設稅務辦 深化關係

中方有意促成 普亭9月訪京將會川普? 俄方：不排除

又飆船且偷吃步！運銅船趕在8月1日前抵美 攸關數千萬美元關稅差額

關稅日益底定…企業可開始布局了？ 彭博：全球製造迎版圖洗牌

相關新聞

日本對美投資換取降關稅 南韓談判壓力增加…恐從2方面下手

美國總統川普宣布與日本完成協議，日本將對美國大幅投資5500億美元，美國對日課徵關稅則降至15%。韓媒指出，這可能造成仍...

日本15%關稅真優待？分析指其實沒贏多少 但為亞洲創造「戰術先例」

美國與日本談定貿易協議，對日本包括汽車在內的進口品關稅稅率設在15%，比先前威脅的25%還低，彭博資訊分析，日本似乎避免...

石破茂還在賴皮？美國關稅公布後的自民黨逼宮危機

「美日關稅談到15%的正面成果，但救得了石破嗎？」美國總統川普宣告美日關稅從先前的25%確定下降至15%，結果出爐後日本股市上漲，石破茂政府也以此視為正面的協議成果。然而儘管關稅有所進展，面臨參院選大敗的石破茂，自民黨內部逼退的壓力越來越強，為了緩衝黨內逼宮，石破透過「懇談會」形式試圖化解，並且在7月23日下午與三位前首相——麻生太郎、菅義偉、岸田文雄尋求協商。

日本關稅從25％降至15％ 經濟學家：現階段最佳妥協方案

美國總統川普於22日宣布，與日本達成貿易協議，美國對日本關稅從之前函告的25%降至15%，且日本將在美國投資5500億美...

美日關稅15%怎麼看？專家曝變數是農產品開放 可供東北亞經濟參考

美國總統川普於當地時間22日宣布與日本達成貿易協議，針對汽車在內的日本商品關稅從25%降至15%。對此，專家普遍認為，日...

整理包／川普公布關稅名單！25國新舊稅率比較 7國變高了

美國總統川普9日宣布將於8月1日起向各國課徵對等關稅，並於7日起陸續發出關稅通知信，現已公布25國稅率，較4月公布的數字皆有變動，但目前名單尚未包含台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。