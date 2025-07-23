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日本對美投資換取降關稅 南韓談判壓力增加…恐從2方面下手

中央社／ 首爾23日專電
美國總統川普宣布與日本完成協議，日本將對美國大幅投資5500億美元，美國對日課徵關稅則降至15%。韓媒指出，這可能造成仍在尋求談判的南韓壓力增加。示意圖／AI生成
美國總統川普宣布與日本完成協議，日本將對美國大幅投資5500億美元，美國對日課徵關稅則降至15%。韓媒指出，這可能造成仍在尋求談判的南韓壓力增加。示意圖／AI生成

美國總統川普宣布與日本完成協議，日本將對美國大幅投資5500億美元，美國對日課徵關稅則降至15%。韓媒指出，這可能造成仍在尋求談判的南韓壓力增加。

川普（Donald Trump）22日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們剛與日本完成一項龐大的協議」，稱日本將對美國投資5500億美元，並將開放其國內市場，包括汽車、稻米及其他農產品等貿易品項。美國對日本課徵關稅也將從先前預告的25%降至15%，減少10個百分點。

新上任的南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲25日將與通商交涉本部長呂翰九，在華府與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）舉行「2+2會談」，南韓貿易當局正在蒐集美日協商的具體內容，以完善2天後的談判方案。

韓聯社報導指出，雖然目前還不清楚日本會用什麼方式實現對美國的投資，但南韓可能也會被要求提出同樣具體的巨額投資方案。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）據稱在7月初與呂翰九的會談中提及「日本的提議」，希望韓方也準備支援對美的大規模投資基金。

此外，日本也將參與川普相當關心的阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。美國曾多次表示希望南韓也能加入此項計畫，很有可能在25日將進行的2+2會談中再次提出。

專家認為，日本的談判結果可以做為南韓的參考，不排除能獲得關稅稅率調降10個百分點的機會，但同樣的，也必須跟日本一樣，從農產品、防衛費及直接投資等方面下手。

南韓貿易協會國際貿易通商研究院長張相植（音譯）指出，從美日協商結果可以看出，美國的立場非常堅定，南韓政府在結束對等關稅談判後，也必須針對汽車、鋼鐵、半導體等重要品項另行爭取降低關稅。

西江大學經濟學系教授許俊英（音譯）分析，從目前已結束談判國家獲得成果來看，這些國家都放鬆了針對汽車、農產品的相關規範，南韓也可以從這方面下手。

南韓經濟研究院國際風險組長李泰奎（音譯）則表示，日本一直以來都很難開放稻米市場，這次做出了比汽車市場更重要的讓步，令人不禁擔憂南韓是否也必須做出如此大的妥協，「日本做出大規模投資等各種讓步，才得到15%的稅率，南韓的負擔就更大了」。

放寬對稻米及30個月齡以上美國牛肉進口的限制，一直是韓美貿易磋商的焦點之一，但韓聯社引述消息人士報導，南韓政府日前已召開會議決定將這兩項排除在磋商議題之外，並考慮透過擴大能源作物進口，做為新的談判籌碼。

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