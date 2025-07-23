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日本關稅從25％降至15％ 經濟學家：現階段最佳妥協方案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本東京民眾23日閱讀讀賣新聞的美日達成關稅協議號外報導。路透
日本東京民眾23日閱讀讀賣新聞的美日達成關稅協議號外報導。路透

美國總統川普於22日宣布，與日本達成貿易協議，美國對日本關稅從之前函告的25%降至15%，且日本將在美國投資5500億美元（約台幣16.34兆元）。經濟學家長井滋人（Shigeto Nagai ）接受BBC採訪時表示，這是日本「現階段最佳妥協方案」。

報導指出，鑑於日本對美國有龐大的貿易順差，這一點尤其成立。而貿易順差正是川普決定對全球貿易夥伴加徵關稅的一個關鍵原因。

在牛津經濟研究院（Oxford Economics）擔任首席日本經濟學家的長井表示，日本的汽車和鋼鐵出口商也將因此鬆一口氣，因為這些產業一直是川普關稅政策針對的對象。他解釋，日本首相石破茂「可以將此視為政績來對外宣傳。」

作為回報，美國將受益於日本5500億美元的巨額投資，這對振興美國製造業至關重要，有助美國在面對亞洲國家產業時維持競爭力。長井表示，這也呼應川普透過更多就業機會來重振美國製造業的敘事。

長井滋人還表示，如果日本開放美國大米進口，米價可能因此下跌，川普宣布協議時也提到這一點。日本正面臨人口老化和不利的氣候條件，米價一直是主要問題。長井指出，進口美國大米有可能緩解米價上漲的壓力。他說：「如果米價上漲速度減緩，短期內將幫助陷入生活成本困境的家庭。」

長井補充指出，預計將會出現一些反對聲浪，尤其來自試圖保護日本農業產業的團體。

關稅 川普

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