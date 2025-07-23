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美關稅談判未全明朗 報告預期東協+3經濟增勢放緩

中央社／ 新加坡23日專電

美國關稅談判未完全明朗，是否擴及更多商品受關注。東協+3（中日韓）總體經濟監控辦公室專家說，全球貿易動盪時期，區域相對保持韌性，但美國關稅壁壘、談判進展不一仍籠罩經濟前景，預期東協+3於今明2年經濟增勢放緩。

東協+3總體經濟監控辦公室（AMRO）今天發布季度展望報告，東協+3今年經濟預期增長3.8%，到了2026年則料增長3.6%，增勢放緩。

地緣經濟專家、馬來西亞理工大學副教授拉扎利（Muhammad Najib Razali）曾告訴中央社，以馬來西亞為例，美國是馬來西亞半導體、電腦零件等相關產品的大型出口市場，電子電機產業約占馬來西亞出口的40%，相關供應鏈將受影響，關稅措施預料使眾多產業擔心面臨更嚴格審查及更高成本，呼籲東協應加快與歐盟、印度及東協等地的貿易，可借鏡歐盟區域整合經驗、促進貿易環境的韌性。

AMRO首席經濟師何東在新聞資料中表示，東協+3面臨全球貿易動盪時期相對保持韌性，多數經濟體的政策制定者及早採取行動以緩解貿易衝擊，區域金融市場也具韌性。

然而，AMRO指出，巨大的不確定因素仍籠罩著東協+3的經濟前景，其中最顯著風險就是美國升級關稅壁壘、關稅談判進展不一，可能牽涉更多商品，恐怕會進一步擾亂貿易活動，並使區域經濟增長放緩。

對於地緣政治緊張局勢持續、美國和歐洲經濟變化幅度，也可能進一步抑制經濟增長前景。何東說，當世界貿易等環境日益碎片化，區域一體化已變得緊迫和重要。透過強化區域合作，同時保持對世界的開放態度，堅定維護以規則為基礎的多邊主義，東協+3才能增強抵禦外部衝擊的能力，並創造新的增長機遇。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對日課徵關稅降至15%，日本將對美投資5500億美元。美國也與菲律賓「完成貿易協議」，菲律賓將對美國開放市場並實施零關稅，美國將對菲國進口商品課徵19%的關稅。

關稅 川普

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