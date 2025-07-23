日經濟再生大臣：美日新貿易協議未觸及鋼鋁關稅
負責代表日方與美方協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天表示，美國對日本進口的鋼鐵和鋁材徵收50%關稅，並不包含在兩國稍早宣布的貿易協議中。
赤澤亮正在華府告訴媒體說：「如果你問這項協議是否包含鋼鐵和鋁材，答案是否定的。」
法新社報導，赤澤亮正今天還說，美日新的貿易協議並不涵蓋國防支出。
他表示：「這項協議並未包含任何有關國防支出的內容。」
美國總統川普曾呼籲親密盟友日本增加軍事支出，因此外界臆測國防開支有可能是更全面貿易協議的一環。
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