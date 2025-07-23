美日關稅15%怎麼看？專家：可供台灣參考 變數是農產品開放

美國總統川普於當地時間22日宣布與日本達成貿易協議，針對汽車在內的日本商品關稅從25%降至15%。對此，專家普遍認為，日本市場反應正面甚至驚喜，並指出15%稅率可能成為台灣、南韓與美談判的參考標準。不過，專家也提醒，協議內容仍潛藏政治與經濟體質上的風險，值得後續密切觀察。

東京明治安田研究所經濟學家前田一高表示，日本成功在8月1日前避免原先的25%關稅，同時為日本車取得較低稅率，對日本經濟是正面成果，有助於降低經濟衰退風險。他指出，「但是達成協議的時間點在政治上並不理想，若日本首相石破茂能在參議院20日選舉前談成，或許能提振執政黨選情」。

新加坡道明證券亞太利率策略資深分析師紐納哈（Prashant Newnaha）與新加坡盛寶銀行首席投資策略師查納納（Charu Chanana）都表示，市場對美日協議感到驚喜，一方面是執政的自民黨在參院失去過半席次後，外界普遍預期談判將延宕。

新加坡星展銀行資深經濟學家馬鐵英（Ma Tieying）認為，這份協議有助於降低亞洲第二大經濟體日本面臨的關稅不確定性，「15%稅率也可能成為南韓與台灣等東北亞經濟體與美國談判的參考標準」。

不過，紐納哈也提到，美日協議仍潛藏變數，「川普要求日本開放農產品市場，這在日本可能面臨高度政治阻力，甚至進一步衝擊日本脆弱的政治局勢。」

但查納納也描述：「市場大多將川普宣稱日本對美的5500億投資視為政治戲碼，而非具實質交易價值的催化劑。」從戰略角度上，日本避開25%關稅，川普也可能將注意力轉向其他議題。

新加坡華僑銀行外匯策略師黃啟康（Christopher Wong）則透露接下來將關注美元日圓匯率的2大風險：一是若石破仍留任，是否導致政治不確定性；以及若日本財政惡化，是否影響國家信評，進而牽動日圓走勢。

國際資產管理團體Comgest投資組合經理人凱伊（Richard Kaye）認為，接下來一個觀察重點是稻米議題，「考量其政治敏感性，日本可能刻意等到選舉後才在這部分讓步」。他也說，若日本能在稻米進口上展現彈性，將大幅紓解國內糧食短缺，後者已成為通膨主因之一。