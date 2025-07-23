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韓聯社：南韓對美貿易談判 設下稻米、牛肉「紅線」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓首爾一家牛肉店舖。 路透
南韓首爾一家牛肉店舖。 路透

南韓通訊社韓聯社報導，南韓與美國的貿易談判，對開放更多稻米、牛肉市場設下「紅線」。報導並未引述任何消息來源。

韓聯社說，南韓政府在周二（22日）一項會議中做出守住稻米、牛肉的決定。南韓談判代表本周五（25日）將在華府與美方再展開另一輪談判。

據了解，除了直接與國家糧食安全有關的農業產品之外，首爾當局願意考慮開放更多燃料作物進口，例如用來製造生質乙醇（bioethanol）的玉米。

南韓與美國貿易談判仍在緊鑼密鼓進行中，日本則是已由美國總統川普宣布美日已達成貿易協議，根據NHK報導，日本將增加美國米進口。

關稅 川普

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