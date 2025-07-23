日本讓步美國什麼條件？傳放寬稻米進口 還要投資阿拉斯加LNG案

美國總統川普周二（22日）在華府對美國國會議員表示，美國和日本接近達成協議，將成立合資公司共同自阿拉斯加州出口液化天然氣（LNG）。

另外，NHK今天報導，日本將對美國調高稻米進口比重，做為每日貿易協議的一環。報導說，日本將守住對稻米進口的整體「最低准入」框架。依據1995年實施的世貿組織最低准入框架，日本每年以零關稅進口77萬公噸的稻米。

川普周二說，日本「將和我們為阿拉斯加LNG成立合資企業」，「他們現在已為達成協議做好準備」。此前，阿拉斯加LNG出口計畫長期延誤，苦於缺乏動力，與日本的最新新進展有望促進計畫推進。

不過，川普未提供這個合資企業更多細節，彭博資訊指出，目前尚不清楚阿拉斯加LNG出口計畫是口頭承諾，還是某種更正式的協議。

川普同日稍早，宣布美國與日本達成貿易協議，對日本的課徵的對等關稅降至15%，並提及日本承諾向美國投資5,500億美元。

阿拉斯加LNG出口計畫規模達440億美元，開發案已提出數十年，但始終未能取得具約束力的長期銷售合約或投資。日本首相石破茂今年4月曾表示，此案應納入美日貿易協議之中。與美國墨西哥灣沿岸的類似設施相比，阿拉斯加LNG方案規模龐大，需在州內興建長達800英里（1,287公里）的天然氣管線。

川普政府官員一直積極敦促亞洲盟友投資阿拉斯加LNG計畫，川普本人亦多次表達支持此案。今年6月川普訪問阿拉斯加期間，曾向台灣、日本、南韓代表提出此投資議題。去年日本是僅次於中國大陸的全球第二大LNG進口國。

白宮發言人尚未對此置評。阿拉斯加LNG計畫開發商Glenfarne Group發言人透過電子郵件表示，聯邦政府的支持，正在加速公司與潛在合作夥伴的接洽進度。日本經濟產業省一位官員則說，日本對來自阿拉斯加的LNG，抱持高度興趣。