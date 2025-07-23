南韓貿易代表抵美準備展開貿易談判 傳稻米與牛肉進口畫為紅線

韓聯社報導，美國總統川普「對等關稅」生效日僅剩10天之際，南韓產業通商資源部的通商交涉本部長呂翰九22日飛抵華府，準備出席韓美高層經貿磋商。他在機場接受採訪時表示，當前情況非常嚴峻，將以國家利益為首，全力以赴展開談判。

韓美兩國將於25日以「2+2」形式舉行經貿磋商會，韓方代表為呂翰九與經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲，美方則是財政部長貝森特和貿易代表葛里爾。被問到能否在關稅生效前達成協議時，呂翰九表示，「所有可能性都存在」，政府將在力所能及的範圍內，全面展開磋商。

呂翰九向記者表示，「我們目前計畫全面展開談判。」他補充說：「我將會晤美國政府官員，並且有些議題需要與其他相關方溝通說服。不管怎樣，我們都會盡全力而為。」

呂翰九也重申，隨著與美國達成協議的最後期限逼近，壓力日益加劇，首爾將全力保障國家利益。他說：「情況非常嚴峻，我們將在談判中盡最大努力，專注於國家利益，同時盡量兼顧對我們國家敏感的議題。」

不過，根據韓聯社綜合採訪結果，南韓政府22日開會後已決定，不會將擴大稻米和牛肉市場作為農產品方面的談判籌碼。

截至目前，美國曾以擴大美國稻米進口以及允許進口30月齡以上的美國牛肉為談判焦點，但南韓政府考慮此舉對農民經濟的影響及敏感性，已將其設定為「紅線」。

此外，擴大美國稻米與牛肉進口牽涉複雜國際因素。稻米方面，南韓對美國、中國大陸、澳洲、泰國、越南等五國實施低關稅配額制度（TRQ），美國配額為13萬2304噸、占比32%。若要增加美國配額並相應減少其他國家配額，須取得世界貿易組織（WTO）同意；若只增加美國配額，則需依通商程序法取得國會批准。

牛肉方面，根據南韓相關法規，爆發狂牛病未滿5年的國家，30月齡以上牛肉禁止進口。若此次對美貿易談判放寬限制，日後與歐盟等其他國家談判時，恐將面臨困難。

作為替代方案，南韓政府據報考慮，如需動用農產品市場開放作為談判籌碼，將採取「擴大燃料用農產品」進口的方式。例如，生質乙醇用玉米等燃料用作物目前已在南韓進口，且與糧食用作物及市場不同，預期對糧食安全的影響相對有限。