日相石破茂：美承諾「半導體、藥品關稅從優處理」

日本放送協會（NHK）報導，美國總統川普宣布與日本達成協議，日本輸美商品的對等關稅降至15%，包括汽車在內。日本首相石破茂23日證實雙方達成共識，更透露在美國即將上路的半導體與藥品關稅方面，日本也已取得承諾，可能獲得較其他國家更好的待遇。

石破在記者會上表示，有關日美談判的主要癥結點之一汽車關稅，「雙方已同意調整為15%，實現全球首個成功與美國談成不設進口配額限制、直接降稅的汽車關稅協議」。

石破談到，美國同意將對日本的對等關稅從25%降至15%，「這是迄今為止對美貿易順差國家中，最低的關稅數字」。白宮5月與對美貿易順差國英國達成初步協議，針對英國每年輸美車輛設下10萬輛配額限制，並適用10%對等稅率。

石破還提到，「日本已經獲得承諾，有關半導體與藥品等經濟安全上的重要商品，未來即使相關關稅上路，日本也不會受到比其他國家還要差的待遇」。

針對稻米議題，日本政府也將在維持「最低准入」的框架下，於每年約77萬噸零關稅進口的稻米中，實質增加美國稻米的比重。他強調，此次協議完全沒有讓日本農業利益受損的內容。

另外根據NHK報導，美國對鋼鐵和鋁的50%關稅將維持不變。