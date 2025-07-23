關稅協議再加碼？川普：美日擬成立阿拉斯加LNG合資企業

彭博資訊報導，美國總統川普於當地時間22日發文宣布美日達成貿易協議，隨後在白宮對共和黨議員的演說中透露，美日即將達成一項協議，成立合資企業出口阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）。川普政府積極向亞洲盟友推銷投資阿拉斯加LNG，包括台灣也曾遭到施壓。

川普在白宮的演說中表示，日本「正與美國在阿拉斯加成立合資企業開發當地LNG，他們現在已經準備好簽下這項協議」。

但是川普並未提供這項LNG合資企業案的進一步細節，目前也不清楚這是象徵性的口頭協議，或是更具約束力的正式安排。

美國政府數十年來以積極推動阿拉斯加LNG出口計畫，其估值達到440億美元，但至今仍未能取得具約束力的長期合約與投資承諾。如今，這項計畫可能成為美日協議的潛在受益者。日本首相石破茂4月曾表示，與美國的貿易協議應納入這項計畫。

不過，即使美日之間達成協議，也未必足以推動計畫，尤其仍缺乏具體的銷售合約。有別於美國墨西哥灣沿岸的能源開發設施，阿拉斯加的設施規模龐大，可能需要在州內興建一條長約1287公里的天然氣輸送管線。

彭博報導提到，川普政府官員一直鼓勵亞洲盟友投資這項計畫。台灣、南韓與日本代表今年6月赴阿拉斯加才遭到施壓。

台灣中油今年3月20日才簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，中油將採購LNG並爭取上游投資參與權。

日本在去年是僅次於中國的全球第2大LNG買家。

白宮發言人與該計畫開發商 Glenfarne Group 對置評請求尚未立即回應。日本經濟產業省一名官員則表示，日本對阿拉斯加LNG仍感興趣。