日本貿談代表宣布「任務完成」 川普：明天換歐洲
美國總統川普22日表示，歐盟的代表將於23日抵達，與美國進行貿易談判。
路透報導，川普宣布與日本達成貿易協議後表示：「我們明天有歐洲方面的人來，後天還有其他人要來」。
日本日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正則在「X」發文表示，22日到了白宮，「任務完成」，並對所有相關人員表示由衷感謝，還在離開時發現了日相石破茂與美國總統川普在加拿大G7峰會會談時的照片，於是拍了張紀念照。
本日、#米国ホワイトハウス に行きました。#任務完了 しました。全ての関係者に心から感謝です。帰りにホワイトハウス内の階段の踊り場で、#カナダ・カナナスキス・サミット の際に #トランプ大統領 と会談中の上司（#石破茂総理）の写真を発見したので記念撮影しました。#ゆっくり急ぐ pic.twitter.com/rgUlpJVFOF— 赤沢りょうせい (@ryosei_akazawa) July 22, 2025
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