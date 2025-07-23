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日本貿談代表宣布「任務完成」 川普：明天換歐洲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在白宮東廳與共和黨國會議員共進晚餐時發表講話。路透
美國總統川普22日在白宮東廳與共和黨國會議員共進晚餐時發表講話。路透

美國總統川普22日表示，歐盟的代表將於23日抵達，與美國進行貿易談判。

路透報導，川普宣布與日本達成貿易協議後表示：「我們明天有歐洲方面的人來，後天還有其他人要來」。

日本日本經濟再生擔當大臣、貿易談判代表赤澤亮正則在「X」發文表示，22日到了白宮，「任務完成」，並對所有相關人員表示由衷感謝，還在離開時發現了日相石破茂與美國總統川普在加拿大G7峰會會談時的照片，於是拍了張紀念照。

關稅 川普

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