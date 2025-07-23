NHK：傳美對日本汽車關稅同步降至15％

日經亞洲報導，美國總統川普22日宣布與日本達成貿易協議，日本輸美商品的對等關稅從25%降至15%，但目前不清楚美國對進口汽車及其零組件的產業別關稅是否有所變動。根據日本放送協會（NHK）引述日本政府相關人士透露，美日雙方同意將汽車關稅同步降至15%。

川普稍早在真實社群發文表示，美國與日本達成重大貿易協議，日本出口美國商品的對等關稅降至15%，並且將投資美國5500億美元（約台幣16.34兆元），美國將獲得投資的90%利潤。

川普強調，這是前所未有的交易，「或許最重要的是，日本將對美國開放市場，包括汽車與卡車、稻米與特定農產品」。路透引述知情人士報導，這項消息是川普22日在白宮會晤日本經濟大臣赤澤亮正後宣布。

日經亞洲指出，目前尚不清楚美國現行的汽車與汽車零組件25%關稅是否及如何影響美日協議。汽車上的產業別關稅一直是美日談判的最大癥結之一。路透也提到，川普的貼文並未提及放寬對日本汽車的關稅。日本汽車占該國對美出口總額超過1/4。

不過，NHK引述日本政府相關人士透露，在此次的美日協議中，備受關注的25%汽車關稅上，雙方同意減少至一半的12.5%，再加上原本的稅率2.5%，合計調整為15%。

美國外交關係協會旗下葛林柏格地緣經濟研究中心主任古德曼（Matthew Goodman）早前預測，美日貿易協議即將出爐，並稱其為川普的「唾手可得的成果」。

古德曼21日告訴日經亞洲，美日協議之所以特別有可能達成，是因為雙方爭議點明確。他指出，川普的目標包括促使日本加購美國出口產品、放寬汽車與農業相關標準，以及促進日本對美投資，「最終減少貿易失衡」。

白宮尚未回覆提供有關協議的更多細節，日本外交部也尚未置評。