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川普宣布美日敲定協議！日本回應了 美媒指細節恐未定

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（如圖）在美東時間22日宣布與日本達成貿易協議。歐新社
美國總統川普（如圖）在美東時間22日宣布與日本達成貿易協議。歐新社

日本放送協會（NHK）報導，美國總統川普於當地時間22日在社群宣布與日本達成貿易協議，日本輸美商品對等關稅降至15%。日本首相石破茂政府內部人士稍早受訪稱消息屬實。不過，美國媒體彭博資訊提到，具體條款很可能還在協商中，細節恐怕要拖到數天甚或數周才會揭露。

川普22日在社群宣布，美國與日本達成貿易協議，日本將投資美國5500億元，並且對美國開放市場，包括汽車、卡車、稻米與其他特定農產品。

對此，石破政府高層23日稍早接受NHK訪問表示：「美國總統川普在社群發文的內容確實屬實。日本方面樂見其成。這是經濟再生大臣赤澤亮正經過長期不懈的談判所促成的成果。」

另一名石破政府人士則表示：「雖然尚未收到詳細報告，但總統川普顯然釋出正面訊息，可視為取得一定成果。這是川普首度提及投資，或可歸功於首相石破與經濟大臣赤澤的努力。」

還有一名石破政府人士透露，「雖然詳細情況尚不清楚，但若雙方確實達成協議，這將是日美關係的一項良好成果，國民的不安感應可獲得相當程度的緩解。若是15%的數字，也有必要密切關注日本產業界將作何反應。」

不過，彭博資訊報導指出，美日尚未公布雙方達成的初步貿易協議，川普有過在缺乏具體內容的背景下宣布貿易框架的情況，白宮往往會在數日甚或數周以後，逐步敲定條款後才進一步提供細節。

關稅 川普

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