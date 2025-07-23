整理包／川普最新關稅三連發 對日本15% 對菲律賓、印尼19%

美國總統川普周二（23日）先後在社群媒體發文，宣布與日本、菲律賓和印尼達成貿易協議，美國對日本的關稅稅率為15%，而對菲律賓和印尼則課徵19%的關稅，日本將向美國投資5,500億美元，並且開放汽車、卡車、稻米等農產品市場，而菲、印則會向美國實施「零關稅」並開放市場。

對日本關稅15% 日本將向美國投資5,500億美元

川普最新與日本敲定的對日關稅稅率為15%，這遠遠低於7月初關稅函所威脅的25%，也低於4月「解放日」所設定的24%。

川普在貼文中表示，與日本的協議「或許是史上最大的一筆交易」，「根據我的指示，日本將在美國投資5,500億美元，而美國將獲得其中90%的獲利。這項協議將創造數十萬個工作機會，是前所未有的規模」。

川普說，「或許更重要的是，日本將開放其國內市場進行貿易，包括汽車與卡車、稻米與其他特定農產品，以及其他商品。日本也將對美國支付15%的對等關稅」。

川普強調，這對美國而言是個非常興奮的時刻，尤其是美國能持續與日本維持良好的雙邊關係。

對菲律賓課徵19%關稅 菲律賓對美零關稅

在菲律賓方面，川普對菲律賓課徵的19%關稅稅率，雖然低於本月稍早關稅函揚言課徵的20%，卻高於4月「解放日」時設定的17%。

川普周二與菲律賓總統小馬可仕會面後，在社群媒體貼文宣布協議，表示「菲律賓將對美國開放市場，且實施零關稅。菲律賓將支付19%關稅。此外，我們將在軍事上展開合作。」川普未提供更多關於這項貿易協議的細節。

小馬可仕是最近一位為了爭取關稅減免而造訪川普的外國領袖，他強調菲律賓與美國的長期盟友關係，希望能以此換取更優惠的貿易條件，畢竟美國是菲律賓最大的出口市場。根據美國政府數據，美國去年對菲律賓的貿易逆差為49億美元，雙邊貿易總額達235億美元。

但彭博分析，菲律賓未能爭取到更大幅度的讓步，稅率下調幅度之小，凸顯出外國領袖在試圖說服川普調降其先前宣布的單邊「對等」關稅時面臨的困難。

此外，這也顯示，即便川普一方面尋求與中國大陸這個主要對手達成更廣泛的貿易停火協議，他仍對其他國家持強硬態度。

對印尼課徵19%關稅 印尼對美零關稅並取消99%貿易壁壘

在印尼方面，川普上周二（15日）便已宣布與印尼總統普拉伯沃達成貿易協議，對印尼課徵的關稅稅率降到19%，低於先前關稅函威脅的32%。

川普周二貼文再度表示：「我們達成協議，印尼將對美國的工業與科技產品，以及農產品開放市場，並取消99%的關稅壁壘。美國將以零關稅向印尼銷售「美國製造」的產品，而印尼輸往美國的所有商品則將支付19%的關稅。」

川普還說，印尼將向美國供應關鍵礦產資源，並簽署總額達數百億美元的大型合約，購買波音飛機、美國農產品與美國能源。

美國一位高層官員周二透露川普與印尼貿易協議的新細節，表示印尼將取消所有對美國產品的非關稅措施，並放棄對數據流動和支持徵稅的舉措，該措施可能影響美國科技企業。

這位高級政府官員表示，這500億美元包括新市場准入的估計價值以及印尼公司打算購買的美國商品，包括液化天然氣、石油和農產品。