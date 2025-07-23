川普：美國與日本達成貿易協議 對等關稅稅率降至15%

美國總統川普於當地時間22日在真實社群發文表示，美國與日本達成貿易協議，美國對日本關稅從25%降至15%，並且日本將在美國投資5500億美元（約台幣16.34兆元）。

川普稍早在社群發文：「美國剛與日本達成重大貿易協議，也許是有史以來最大的交易。」

川普表示：「根據我的指示，日本將在美國投資5,500億美元，美方將獲得其中90%的利潤。」他表示，協議將創造數十萬個就業機會，「這是前所未有」。

川普宣布：「更重要的是，日本將開放其市場進行貿易，包括汽車與卡車、稻米以及其他特定農產品與其他項目。日本將對輸美產品支付15%的對等關稅。」

最後川普表示，這是一段令美國非常振奮的時期，「尤其在我們將持續與日本維持良好關係這一點上」。