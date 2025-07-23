美國稱印尼將調降關稅 放寬關鍵礦產出口限制

美國白宮今天表示，美國與印尼達成的關稅協議，將放寬印尼對美國的關鍵礦產出口限制；總統川普（Donald Trump）稱這對企業而言是「巨大勝利」。

法新社報導，這項協議是在上週率先宣布，值得注意的是美國揚言對印尼銷美商品課徵的關稅，從32%降低至19%。

然而，美國一名官員今天向媒體表示，被視為規避其他地方較高關稅而轉運的商品，將被徵收40%的關稅。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「雙方同意，印尼將對美國工業與科技產品及農產品開放市場，取消他們99%的關稅壁壘。」

川普又說，「印尼將向美國供應他們寶貴的關鍵礦產」，並簽署協議購買波音（Boeing）飛機、美國農業與能源產品。

印尼是銅、鈷與鎳等礦物的主要生產國。

白宮發布的另一則聯合聲明指出，除了印尼將面臨的19%較低關稅外，在美國無法取得的某些商品，也可能享有更低的關稅。

聯合聲明又指出：「印尼將取消對美國出口工業大宗商品的限制，包括關鍵礦產等。」

這名不願具名的美國官員說，同時，印尼將取消對資料流通課徵關稅。這名官員稱這項關稅是對美國企業的「收入掠奪」。

印尼也將取消對美國進口商品實施的裝運前檢驗或驗證要求，並同意接受美國聯邦機動車輛安全標準。

聯合聲明提到，兩國將在接下來幾週內簽署正式協議。