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高於「解放日」關稅！川普：美菲達成貿易協議 課19%關稅

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高於「解放日」關稅！川普：美菲達成協議 課19%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

美國總統川普22日與菲律賓總統馬可仕會面，川普指出，兩國非常接近達成貿易協議；川普在會面結束後表示，雙方達成貿易協議，美國擬在8月1日起向菲律賓課徵19%的關稅，而菲律賓則會向美國開放市場，且給予零關稅；川普說，美菲也將在軍事上合作。

川普今年4月宣布對等關稅政策，擬課徵菲律賓17％的關稅，沒想到川普日前寄出關稅通知函，擬課徵菲律賓的稅率不減反增，從17%增至20%；川普22日宣布兩國達成貿易協議，計畫課徵菲律賓19%的關稅，其稅率仍高於今年4月2日宣布的「解放日」關稅。

關稅 川普

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