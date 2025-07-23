川普會見小馬可仕：美國和菲律賓快談成貿易協議

美國總統川普今天在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕並舉行雙邊會。川普表示，兩人將討論貿易等議題，「我們非常接近完成一項貿易協議」，他還說，小馬可仕是非常強硬的談判者。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是川普（Donald Trump）重返白宮以來，首位會晤他的東南亞國家領導人。自川普4月初祭出對等關稅以來，美國目前已和越南、印尼等2個東南亞國家達成貿易協議。

川普今天在白宮橢圓形辦公室和小馬可仕舉行雙邊會時向媒體表示，兩人將討論貿易、戰爭與和平等議題，菲律賓在軍事上是非常重要的國家，近期美、菲也舉行「一些很棒的軍事演習」。

他還說，「我們非常接近完成一項貿易協議」，但未進一步透露細節。

對於媒體追問，離談成協議還有多遠的距離，川普僅回應表示，小馬可仕是「非常強硬的談判者」，雙方至今還沒談成協議，「因為他（小馬可仕）在談判過程中態度過於強硬」。

不過，川普也說，「我們可能會同意某些事情」。

菲律賓為美國在亞洲的重要盟友之一，馬尼拉希望能在8月1日期限前爭取到更有利的貿易協議。

外電報導，美國去年對菲律賓的貿易逆差為50億美元，美菲雙邊商品貿易額為235億美元。川普本月稍早向小馬可仕發出關稅函，通知預計8月1日起，對菲律賓輸美商品徵收的關稅從4月提出的17%，進一步提高至20%。