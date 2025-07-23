貝森特28日與中官員談判 可能延後8月12日關稅期限

美國財政部長貝森特廿二日說，他預定廿八和廿九日在瑞典斯德哥爾摩與中國大陸對口官員舉行第三輪高層談判，很可能將商討延後對中國輸美商品恢復高關稅的八月十二日期限。

貝森特向福斯財經說，美中貿易正在「非常好」的處境，「我認為我們真的和中國進到新層次，非常具有建設性」。

貝森特說，川普政府官員也將和中方討論降低中國過度依賴製造業和出口等問題。他說，希望可看見中方減少部分製造過剩，並著重建立消費者經濟。

中買俄伊石油 美將提出警告

貝森特也說，希望就持續購買受制裁的俄國、 伊朗石油，以及北京協助俄羅斯對烏克蘭作戰等作為，向中方提出警告。他說，美國參議院跨黨派議員已支持一項法案，意在對持續購買俄國石油的中國、印度等國施加百分之一百關稅。

美中五月在瑞士日內瓦舉行的會談中，同意大幅降低高額關稅，為期九十天，關稅休兵期將在八月十二日到期。美中六月又在英國倫敦舉行第二輪經貿談判，針對貿易架構達成共識。

大陸央視昨晚報導，大陸市場監管總局宣布，暫停對美國企業杜邦中國集團的反壟斷調查程序。大陸這項動作被視為在中美經貿磋商前釋出善意，美國總統川普四月對多國祭出對等關稅措施，當時大陸也祭出反制，於四月四日宣布杜邦中國集團涉嫌違反大陸反壟斷法，依法立案調查。

美財長：8月後 各國可續談

除了美中會談，貝森特還說，美國預計宣布大量與其他國家的貿易協議，可能包括和日本的協議。不過日本自民黨領導的執政聯盟甫在廿日參議院選舉中吞敗，美日談判也十分困難。貝森特說，「若我們不能很快與日本達成些什麼，我不會驚訝」。

貝森特說，對大多數國家，關稅將從目前百分之十基準關稅，朝向四月二日「解放日」宣布的稅率增加，但貿易協議談判可以繼續。

貝森特廿一日對ＣＮＢＣ表示，美國政府更關心貿易協議的品質，美國與各國在八月一日寬限期到期後還可以繼續談；如果有國家在八月之後被課徵高關稅，將促使他們向美國提出更好的協議。

是否延長寬限期 由川普定奪

被問及談判有進度的國家是否有可能被延長寬限期，貝森特說，這將由川普來做決定，但高關稅將施壓國家提出更好的協議。他以印尼為例說，印尼共提出五次條件；他認為印尼首次開出的條件就很不錯，接著條件一次比一次好，最後兩國達成出色的貿易協議。川普日前宣布與印尼達成貿易協議，印尼被課徵的關稅從百分之卅二降至百分之十九，美國則獲得零關稅。

白宮新聞秘書李維特廿一日也表示，八月一日只是美國開始徵收關稅的日子，川普和貿易談判小組正持續與世界各國互動，針對貿易協議做討論；大家會在八月以前看到更多關稅通知函，同時也可能看到更多貿易相關的宣布。

此外，李維特也表示，菲律賓總統馬可仕廿二日將訪問白宮，預料兩國領袖可能討論到貿易協議。